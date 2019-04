Kevés a déli kerítés, Ausztria tovább őrzi határait

Vészesen közeledik április 12-e, amikor megegyezés híján az Egyesült Királyság kieshet az Európai Unióból. Theresa May kormányfő mind kétségbeesettebb kísérleteket tesz, hogy fel tudjon mutatni valamiféle előrehaladást, mielőtt az április 10-i rendkívüli uniós csúcsértekezleten meg kell győznie a brüsszeli vezetést és huszonhét hivatali kollégáját a brit kilépés rövid késleltetésének értelméről. May pénteken az 50. cikkely június 30-i meghosszabbításáért folyamodott Európához, azzal az ígérettel, legkésőbb addig, de reményei szerint már korábban ratifikálni tudja a brüsszeli megállapodást. A hét utolsó munkanapjának estéjére csökkent az esélye annak, hogy a konzervatív vezetés gyorsan maga mellé tudja állítani a Munkáspártot és támogatásával át tudja segíteni a célvonalon a Brexit-alkut. Mint erről a háromnapos tárgyaláson részt vett Rebecca Long-Bailey, az árnyékkormány üzleti életért felelős szóvivője a vasárnapi Andrew Marr politikai magazinműsorban elmondta, a megbeszélések “jó hangulatban folytak” és tervek szerint újabb fordulóra is sor kerül, de a kormány mindeddig semmilyen kompromisszumos javaslattal nem rukkolt elő. A Munkáspárt Brexit-programjának sarkalatos része a vámunió és egységes piac folytatása, ám ez elfogadhatatlan az euroszkeptikus konzervatívok számára. A Labour segítségével ment át az alsóházon az az összpárti beterjesztés, mely kizárja a rendezetlen kilépést. May szombat éjjel közleményt adott ki, amelyben megmagyarázza, miért kellett “új megközelítést keresve” a Munkáspárthoz fordulnia. Emlékeztet arra, hogy a népszavazási kampány nem pártvonalak mentén zajlott. Az emberek a jelenlegi helyzetben “elvárják, hogy a politikusok képesek legyenek együttműködni, amikor a nemzet érdekei ezt kívánják”. A kormányfő hangsúlyozza: az EU elhagyásának egyetlen módja, hogy a képviselők többsége megszavazza a brüsszeli alkut. A veszély az, hogy “minél inkább elhúzódik a folyamat, annál nagyobb a kockázata a kilépés meghiúsulásának”. Theresa May hamar megkapta tory kollégáitól a választ legújabb felhívására. A népszerű vasárnapi hírmagazinokban megszólaltatott euroszkeptikusok közül Jacob Rees-Mogg, az Európai Kutatócsoport frontembere a Sky News Sophy Ridge showjában elmondta: a tory vezetőt “felelősségre kell vonni”, amiért aktív kísérletet tett a Brexit leállítására. Andrea Leadsom, az alsóház vezetője “felháborítónak” nevezte mind a második népszavazás, mind az európai parlamenti választáson való részvétel gondolatát. A konzervatív Mail on Sunday lapban megjelent cikkében Dominic Raab, volt Brexit-ügyi miniszter “reális esélyt lát arra, hogy a szigetország bent reked az EU-ban, miközben a Downing Street 10. kulcsa Corbynhoz kerül”.