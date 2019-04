Szerdán jobb, ha elkerüli a BAH-csomópont környékét

Több száz lakást, számos irodaházat kell kiüríteni szerdán a XII. kerületben talált robbanószerkezetek miatt.

Alig fejeződött be a bombátlanítás Budafokon , most újabb városrészben evakuálnak kisebb tömegeket Budán: a hegyvidéki Koltai Jenő Sportcentrum területén végzett építkezés során több, második világháborús robbanószerkezetet is kiástak, a tűzszerészek ezért nagy területen lezárják a környéket a kiemelés és elszállítás idejére - derül ki a honvedelem.hu cikkéből.