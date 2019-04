Cáfolják a számok az Oktatási Hivatal elnökét: „pedagógiai abszurd” az új tankönyvjegyzék

A kormány szerint nem szűkült a kínálat. A valóság: 3350 helyett már csak 2754 kötet közül választhatnak a pedagógusok.

Szakmai érvekkel nem indokolható, hogy ugyanazok a magánkiadós tankönyvek, amelyek a jelenlegi tanévben megfeleltek a tantervi követelményeknek, a most megjelent tankönyvjegyzéken már nem szerepelnek, tehát a következő tanévre már nem lehet belőlük rendelni – nyilatkozta lapunknak a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) alelnöke, Romankovics András. Hozzátette: a tankönyvkínálat szűkülése azért is érthetetlen, mert az új Nemzeti alaptanterv is késik, a jövő tanévben is ugyanazok a kerettantervek lesznek érvényben, mint most. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke kedden jelentette be: megkezdődött a tankönyvrendelési időszak, de nem igazak azok a hírek, amelyek a kínálat jelentős szűküléséről szólnak. Gloviczki szerint a jegyzéken szereplő könyvek mintegy fele nem állami kiadású. Csakhogy a számok mást mutatnak. A TANOSZ megszámolta, pontosan mennyi tankönyv található a tavalyi és az idei listán: 2018-ban 3350 kötet közül választhattak a pedagógusok, idén 2754-ből. A magánkiadós tankönyvek száma 840, vagyis az sem igaz, hogy fele-fele arányban osztoznak a jegyzéken az állami kiadványokkal. A pontos arány 70-30 százalék, az állami kiadású tankönyvek javára. A fenti számok a speciális tankönyvekre, szakképzési kiadványokra is vonatkoznak, de ha csak az alapvető közismereti tárgyak – vagyis a magyar, a matematika, a történelem, a természettudományok, az idegen nyelvek – tankönyvkínálatát nézzük, a magánkiadós kötetek száma még nagyobb arányban csökkent. Míg tavaly 993 ilyen kiadványból választhattak az iskolák, idén már csak 368-ból, tehát 625 magánkiadós cím került le a jegyzékről. Helyettük a sokszor kétes minőségű „újgenerációs” állami tankönyvekből lehet választani. Romankovics András szerint a kialakult helyzet pedagógiailag is abszurd: több esetben nem lehet egy tankönyvcsaládot egyben megrendelni, mert az egyik fele rajta van a listán, a másik nincs. Egy-egy kiadvány esetében előfordul, hogy hozzá tartozó munkafüzet elérhető, de a tankönyv, ami alapján meg kellene oldani a feladatokat, már nem. A TANOSZ ugyan kiadott egy alternatív tankönyvjegyzéket, amelyről az iskolák – a szülőkkel összefogva – megrendelhetik a hiányzó könyveket, de a szakmai szervezethez érkezett visszajelzések alapján már van olyan iskola, ahol központilag tiltották meg a pedagógusoknak, hogy ehhez folyamodjanak – arra hivatkozva, hogy a szülőket nem szabad anyagi költségekbe verni. A Szülői Hang Közösség korábbi felmérése viszont rámutatott: a szülők inkább kiadnának néhány ezer forintot annak érdekében, hogy gyermekeik minőségi tankönyvekből tanulhassanak. – Hiába beszél a kormány bővülő tankönyvválasztékról, ha a valóság köszönő viszonyban sincs mindezzel - mondta a Népszavának Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója, a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanára. Szavai szerint bár a listán valóban találni a tavalyihoz képest új könyvcímeket, azok inkább a szakképzésre vonatkoznak, s például a faiparról szólnak. – A közismereti tárgyakat illetően azonban tovább szűkült a kínálat, jómagam szaktanárként például egyetlen fizika tankönyvből választhatok – vagyis lényegében nincs választási lehetőségem – mondta. Szavai szerint a helyzet azért is visszás és igazságtalan, mert az egyházi iskolák – amelyek az államiakhoz képest háromszor, négyszer nagyobb arányú központi támogatást kapnak - olyan tankönyvet rendelnek, amilyeneket akarnak, nekik nem kell a központi listákhoz ragaszkodniuk. Pilz szerint most leginkább az angoltanárok „akadtak ki” az új lista láttán, ezen ugyanis évfolyamonként egy-két tankönyvre szűkült a választék. Köztudott, hogy az idegen nyelvet csoportokban, tudásszintek alapján tanulják a gyerekek, így egy osztályban akár három-négy különböző tankönyvre és gyakorló füzetre is szükség lehet. A nyelvtanárok eddig úgy orvosolták a megfelelő tankönyvek hiányát, hogy az internetről töltöttek le feladatsorokat, s azokat fénymásolták – mostantól erre még nagyobb szükségük lehet. Ugyanakkor a miskolci tankerület például nemrégiben jelezte: kevesebb pénzt adna irodai szerekre, köztük fénymásoló patronra és papírra is, Pilz Olivér szerint azért, hogy a tanárok ne fénymásoljanak olyan sokat, ehelyett inkább az állami tankönyvekből rendeljenek.