Ukrajna konokul titkolózik Kelemen Hunor kitiltása ügyében

Ebédszünetre hivatkozva tagadtak meg minden felvilágosítást az RMDSZ elnökétől.

tiltották ki szombaton Ukrajnából másfél évre az RMDSZ elnökét. Brüsszeli forrásaink szerint hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsán a történteket mind Teodor Melescanu román, mind Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szóvá tette. A magyar külügyminisztérium már szombaton jelezte, magyarázatkérésre berendelte Ukrajna budapesti nagykövetét. (Ez hétfőn meg is történt, a külügy közleménye szerint "a leghatározottabban kikérjük magunknak az újabb magyarellenes provokációt, az ukrán parlament és kormány folyamatos magyarellenes döntései elfogadhatatlanok".) A román külügy nyilvános reakciója hiányában Kelemen Hunort kérdeztük, tett-e bármiféle lépést az ügyben Bukarest. A romániai magyar politikus elmondta, a román külügy hivatalos diplomáciai úton kért magyarázatot. A brüsszeli külügyminiszteri tanácson részt vevő Teodor Melescanu román szakminiszterrel hazatérte után fog személyesen tárgyalni. Noha Olekszandr Bankov, Ukrajna bukaresti nagykövete, (aki szombaton azt állította, hogy Kelement még 2017-ben kitiltották Ukrajnából, a romániai magyar politikus tudott is erről, hiszen azóta már magyar útlevéllel is próbált belépni az országba, ezt Kelemen határozottan cáfolta), azt ígérte, hogy hétfőn szívesen ad személyesen is magyarázatot Kelemennek, az ukrán külképviselet viszont ebédszünetre hivatkozva utasította el az RMDSZ megkeresését.

„Egy órával ezelőtt a munkatársam el akarta vinni a levelet az ukrán nagykövetségre, de azt a választ kapta, hogy majd három óra után érdeklődjön, mert most ebédszünet van. E-mail címet sem akartak adni”

– mondta az RMDSZ elnök.

Három nappal azt követően, hogy az ukrán hatóságok megtagadták a belépést egy uniós állam politikusától, aki jelenleg parlamenti képviselő, korábban volt román kulturális miniszter és miniszterelnök-helyettes is, egyelőre azt sem lehet tudni, mely hivatalos szerv utasítására jártak el, vagy hogy milyen veszélyt jelent Ukrajnára nézve Kelemen Hunor. A számára átnyújtott csupán ukrán nyelven megfogalmazott tiltó határozatban annyi szerepel, hogy egy meghatalmazott állami szerv utasítására tagadták meg beutazását, az ukrán Unian hírügynökség tudósításában pedig egy bűnüldöző szerv kifejezés szerepel. Ukrajnából rendre azokat a politikusokat, közéleti szereplőket tiltják ki, akik szoros orosz kapcsolatot ápolnak vagy részt vettek az Oroszország által bekebelezett Krím-félsziget valamely rendezvényén. A romániai magyar vezető politikus azonban egyik kategóriába sem sorolható, csupán az ukrán oktatási törvény ellen tiltakozott sok más román és magyar politikussal egyetemben. Így az ukrán lépés igen barátságtalan gesztus mind Románia, mind általában a Kárpát-medencei magyar kisebbség irányába. Valószínűsíthető, hogy Kelemen kitiltása elsősorban Budapestnek szánt üzenet, az Unian hírügynökség is újabb ukrán-magyar diplomáciai balhé kitöréséről számol be, szót sem ejtve arról, hogy Románia parlamenti képviselője az érintett.