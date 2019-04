Nem állt le a keresztes hadjárat az oktatásban

„Hosszú beszélgetés volt, a vitás kérdések mélyére hatoltunk” – mondta Bernard-Henri Lévy.

Budapestre érkezett Bernard-Henri Lévy monodrámája, a Keressük Európát bemutatójára. A liberális francia filozófus és politikai aktivista februárban élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnök és pártja politikáját. Később Orbán levélben invitálta egy kávéra, Lévy pedig elfogadta a meghívást, amire hétfőn került sor. A filozófus – miután kijött a karmelita kolostorból, a miniszterelnök új irodájából – az Index tudósítása szerint azt mondta:

„hosszú beszélgetés volt, a vitás kérdések mélyére hatoltunk”.

Lévy korábban a portálnak adott interjúban egyebek mellett pestisnek nevezte az illiberalizmust, és arról beszélt, hogy Magyarország előbb-utóbb talán a rubelzónához fog csatlakozni. Többek között azt is kijelentette: „Az az Orbán, akivel 30 éve találkoztam, nagyon más volt, mint a mai. Akkor még egy igazi liberális volt. Egyébként szívesen találkoznék vele újra, hogy ennyi idő után megkérdezzem tőle: egyike voltál azoknak, akik kihúzták Magyarországot a KGB markából; akkor hogy árusíthatod ki most az országot, még ha nem is szándékosan, az FSZB-nek? Mi történt veled?”

A találkozó után rákérdeztek, feltette-e ezt a kérdést is a miniszterelnöknek. Lévy azt válaszolta:

„Megpróbáltam megérteni a rejtélyt, és most már világosabban látok. Az egy másik korszak volt: először harminc éve, a rendszerváltás után találkoztunk. Most, azt hiszem, részben megértettem, mi történt, de persze nem teljesen: minden ember rejtély. De azt legalább egyértelművé tettem számára, hogy én mit is támogatok.”

Majd rámutatott a mellkasára tűzött, az Magyar Tudományos Akadémiát támogató, More Than Academy feliratú kitűzőre. Arról is beszélt:

„Nem értünk egyet a liberalizmus, a nacionalizmus és Európa fogalmának kérdésében, sem pedig abban, milyen politikát folytat Magyarország a migránsokkal kapcsolatban. De annyi bizonyos, hogy a miniszterelnök legalább rászánta az időt, és minden olyan kérdésemre válaszolt, amelyet a magyar civil szervezetek és a CEU vezetőivel való találkozóim során gyűjtöttem össze. Más a véleményünk, de legalább tudunk vitatkozni: nagyon civilizált módon beszéltük végig a vitás kérdéseket.”

A filozófus azt mondta, hogy részletes véleményét majd egy holnapi sajtótájékoztatón mondja el.