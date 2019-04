321,46 forinton az euró

Jászai Gellért a 4iG Nyrt.-nél megnövekedett feladataival indokolta a döntését.

Jászai Gellért, a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. (Konzum Nyrt.) elnök-vezérigazgatója és az Opus Global Nyrt. igazgatósági tagja a társaságok éves rendes közgyűlését követően leköszön mindkét tőzsdei vállalat élén betöltött tisztségéről és azok operatív irányításáról – olvasható a Konzum Nyrt. és az Opus Global Nyrt. közös közleményében, amit hétfőn juttattak el az MTI-nek. Döntését a 4iG Nyrt.-nél megnövekedett feladataival indokolta, a vállalat elnök-vezérigazgatójaként a társaság stratégiai építkezésére és piaci pozícióinak erősítésére kíván több időt fordítani. A közlemény szerint Jászai Gellért a Konzum Nyrt. és az Opus Global Nyrt. egyesülését követően részvényesként lesz érdekelt a nagyvállalat sikeres működésében, emellett továbbra is számos vezető tisztséget tölt be a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó tőzsdei, és tőzsdén kívüli vállalatokban is.