A titkosszolgálat igazgatóját is elmozdította Trump

A döntés egy héten belül hatályba lép, Teherán máris ellenlépéseket helyezett kilátásba.

Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Ez az első eset, hogy más állam fegyveres erőit vagy egy részét így minősítik Washingtonban. A döntés a bírálói szerint ahhoz vezethet, hogy az Egyesült Államokkal rossz viszonyban lévő egyes országok hasonló minősítést alkalmaznak majd amerikai katonai és hírszerzési illetékesekre. Washington korábban is feketelistára helyezett a Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló testületeket és személyeket, de most ezt kiterjesztette az iszlám forradalom védelmét szolgáló, rendfenntartó és hírszerzési feladatokat is ellátó fegyveres alakulat egészére. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint a döntés egy héten belül hatályba lép. Teherán máris ellenlépéseket helyezett kilátásba. A Wall Street Jorunal című lap pénteken éjjel internetes honlapján már jelezte a várható döntést. A lap akkor kiemelte: ez az első alkalom, hogy egy külföldi kormányzati szervezetet terrorszervezetté nyilvánítsanak. Amerikai sajtóértesülések szerint a bejelentéssel egyidejűleg – megtorló válaszlépéstől tartva – készültségbe helyezik az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának haderejét a Közel-Keleten. Szintén a Wall Street Journal szellőztette meg, hogy a döntés része az Iránra kifejtett nyomásgyakorlásnak, ám a kormányzaton belül sem mindenki értett vele egyet. John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó és Mike Pompeo külügyminiszter támogatta a lépést, amely szerintük hozzájárulhat a Forradalmi Gárda Európában és másutt fenntartott üzleti kapcsolatainak felszámolásához is. Ugyanakkor a Pentagon tisztségviselőinek ez nem tetszett. Joseph Dunford tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője például óvatosságra intett, attól tartva, hogy ez visszaüthet a térségben állomásozó amerikai erőkre. Szerinte ráadásul korántsem biztos, hogy az iráni gazdaság megszenvedné az amerikai döntést.