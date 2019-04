Szabadon engedik a "cetbörtön" foglyait

Nem természetes módon, hanem valószínűleg áramütés következtében pusztult el, de az is lehet, hogy lelőtték Bárót, a jeladóval felszerelt gólyát.

Hiába várták Bárót, az első jeladóval felszerelt, bár szeptember óta „néma” gólyát. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője a 24.hu -nak még szombaton azt mondta, nagyon valószínű, hogy az állat nem él. Orbán Zoltán szerint kicsi az esélye, hogy Báró természetes úton – idős kora miatti végelgyengülésben – pusztult el, sokkal inkább valamilyen civilizációs hatás - vadászat, áramütés, baleset - végezhetett vele. Az, hogy elnémult a készüléke, már 2018 tavaszán is előfordult, de aztán Báró megjelent a fészkén és a hátára szerelt GPS alapú készülék is újra működni kezdett. Március végéig ezért a szakemberek nem gondoltak a legrosszabbra, de most már biztosra veszik, hogy az állat elpusztult.