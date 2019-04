Irány a gyár, üzeni az Ab: mindent rendben találtak a rabszolgatörvény elfogadása kapcsán

A szép csendben útjára indított V4NA tulajdonosai között megtalálható még az Origo kiadója, és a londoni magyar nagykövet is.



V4 News Agency (V4NA) néven indított új nemzetközi "hír"-ügynökséget Habony Árpád, derül ki a Válasz Online cikkéből. A fideszes médiagólem, a KESMA tavaly évvégi bejelentése óta ez a legnagyobb kormányközeli sajtóprojekt, írják:

az üzem londoni székhellyel, félszáz újságíróval indul, és a magyar mellett angol nyelven is sugároz.

A lap úgy tudja, a V4NA kiadójának tulajdonosai 57–40–3 arányban a New Wave Media Group Kft. (melynek legismertebb terméke az Origo), a Habony Árpád és a néhai Arthur Finkelstein-féle Danube Business Consulting és Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott londoni nagykövete.



Habony Árpádnak egyre kevesebb beleszólása van abba, hogy miként kommunikál a Fidesz és a kormány – erről beszélt a Népszavának januárban több kormányzati forrás is. 2018 végén - a Fidesz-média más vezetőihez hasonlóan - Habony is önzetlenül lemondott a médiumairól a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány javára. A Népszava értesülései szerint ekkortájt már többet volt külföldön, mint idehaza. Egy a nemzetközi közönségnek szánt, készülő, a szlovéniaihoz hasonló magyar álhír- és propaganda-gyárról is lehet hallani egy ideje.

A V4NA indulásáról nem sok hír szólt, de hétfőn már megfuttatták a portál egy sorosozó cikkét a Fidesz-barát hazai sajtóban. Tört angolságú angol felületükön egyelőre közép-európai bulvárhírek, migránsozás, Szijjártó Péter és Matteo Salvini teszi ki a tartalom nagy részét. A rövidre szabott impresszum szerint főszerkesztője Tóth Tamás, kiadója a Londonban bejegyzett V4NA LTD., székhelye is a brit főváros. Leírásuk azt mondja, európai ügyekről szeretnének írni a visegrádi négyek (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) szempontjai alapján, így lesz tudósítójuk Pozsonyban, Varsóban, Prágában de még Párizsban, Berlinben és Brüsszelben is.

A kiadó céget 2018. december 31-én jegyezték be Londonban, egyszemélyi tulajdonosa idén márciusig Szalay-Bobrovniczky Kristóf londoni magyar nagykövet volt, igazgatója pedig a Duna Médiaszolgáltató Zrt. televízióért felelős igazgatója, Medveczky Balázs. A hónap végén lett többségi tulajdonos a KESMA-körbe tartozó New Wave Media Group Kft., és eddigre már a Danube Business Consulting is szerzett részesedést.



A Válasz Online információi szerint a tekintélyes, 50 fős újságírói gárda egy részét a Figyelő, valamint a Habony Árpádtól a KESMA ölébe hullott Modern Media Group (MMG) Zrt. "árváiból" verbuválták. Úgy tudják, vezetői feladatot kapott és Londonban folytatja például Leitner Attila, a Lokál című, egész Budapesten ingyenesen szórt, a kiszorított Metropol helyébe került MMG-s kiadvány főszerkesztője.