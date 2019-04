Eddig titkolt szupergomba fertőzi a világot

A pániktól való félelem miatt eddig titkolták, de létezik egy, a szuperbaktériumokhoz hasonlóan világméretű fertőzések kockázatával fenyegető, gombaölő szereknek ellenálló kórokozó.

Az antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumokról már sokat hallani, de egy kevésbé ismert, ám legalább olyan kockázatokat rejtő kórokozócsoport is veszélyezteti a világ egészségügyi helyzetét. A candida auris nevű gomba okozta fertőzések már nem is számítanak egészen újnak, de mostanra riasztó méreteket öltöttek - írta a G7 a New York Times cikke alapján.

Fülgomba Az auris latinul fület jelent, a gomba a nevét onnan kapta, hogy 2009-ben egy japán beteg fülében mutatták ki először.

A kórokozónak a felfedezésekor azért nem tulajdonítottak neki túl nagy jelentőséget, mert a candidákat gombaölő szerekkel könnyen ki lehet irtani. A candida auris azonban ellenállónak bizonyult. Az Egyesült Államokban eddig 587 fertőzést azonosítottak, és az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési intézet (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) adatai szerint az esetek 90 százalékában a candida auris minimum egy gyógyszerrel szemben bizonyult ellenállónak, 30 százalékában pedig kettővel vagy még többel szemben. Valószínű azonban, hogy jóval több fertőzés lehetett, mert a kórokozót azonosítani is nehéz. A gomba által megfertőzöttek közel fele 90 napon belül meghal, így a candida auris felkerült az azonnali veszélyt hordozó kórokozók listájára.

Eredetének kiderítésekor a kutatók négy, egymástól független és a világ különböző részein lévő törzset azonosítottak. Ennek, Jacques Meis holland mikrobiológus szerint az lehet az oka, hogy a mezőgazdaságban hatalmas mennyiségben használt gombaölő szerek a talajba kerülve óriási pusztítást végeznek a nem ellenálló gombák körében, de életteret nyitnak a rezisztens fajoknak. Mivel a gombaölők használata, az antibiotikumokéhoz hasonlóan nem csökken, egy brit kormányzati tanulmány szerint 2050-re a szuperbaktériumok a ráknál kétmillióval több, azaz 10 millió embert ölnek meg világszerte.

Egyre több áldozat A becslések szerint az Egyesült Államokban 2010-ben kétmillió embert fertőztek meg az ellenálló gombák, 23 ezren meg is haltak. A Washingtoni Egyetem orvostudományi kara jelenleg már 162 ezerre becsüli az amerikai és világszerte 700 ezerre az áldozatok éves számát.

Annak, hogy ezekről a fertőzésekről szinte nem is lehetett eddig hallani, az az oka, hogy az egészségügyi intézmények igyekeznek titokban tartani az eseteket, nehogy fertőzési gócként bélyegezzék meg őket, és ne törjön ki a pánik.