Varázslatos gombák bújnak meg a vadregényes dunai dzsungelben

Monumentális fák, gyógyító füvek és számos kis állat tengeti mindennapjait a népszigeti Duna-parton és az ártéri erdőben, gombafonalak szövedékébe ágyazódva. Bogárhotelek, fűz-nyár ligeterdők vízbe nyúló, szubtrópusi gyökérhálózatai táplálják-éltetik itt egymást. Minden mindennel összeér, a mélyben még a folyó két partja között is van kapcsolódás. A Népszigeti Gombarajzoló későn kelőknek című – már ebben is kedvünkre való – programon a helyi ökoszisztéma megismerésében Werlein Anna biológus, piaci gombaszakellenőr segítette kor, nem és érdeklődés szerint is színes kis csoportunkat. Közben Poór Dotya képzőművész vezetésével rajzoltuk meg mindazt, amire a fák, növények, gombák inspiráltak. A szúnyog is jó motiváció a művészkedésre – ilyen felhőben oly sebesen rajzol az ember, mint a kis angyal, vagy egy ördögi zseni.