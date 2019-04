Kásler Miklós jelezte: jön az úthengerrel és nem érdekli semmi

Állítólag meg is fenyegették, hogy ha nem hallgat a történtekről, az az előmenetelébe fog kerülni - a geográfus mégis perel. Az MTA most azt állítja, egyébként is problémás a szakember.



Nem nyilvános Facebook-kommentje után küldtek el az MTA Történettudományi Intézetéből egy kutatót, miután vitapartnere felnyomta őt egy káromkodás miatt - írja az Index . A társadalomtudományosnak látszó, elmérgesedett csörte egy lakhatási problémákról szóló cikk megosztása alatt alakult ki. A szintén társadalomtudományos végzettségű, erősen piacbarát feljelentő a portál szerint azt a NER-kompatibilis tévhitet fejtegette, hogy a szegények csak maguk tehetnek a helyzetükről, és azért nem élnek jól, mert nem akarnak előrejutni. Idézik egy hozzászólását is: "probald ki te is: AKARJ tobbet keresni, es lass csodat, az elmed meg fogja talalni az oda vezeto utat" - fogalmazott állítólag a vitapartner.

Erre néhány hozzászólással később írta Ginelli Zoltán a következőt: "engem az a manipulatív és gusztustalan viselkedésed basz fel, hogy te magánemberként vetíthetsz mindenféle faszságot, de ha végzett szakemberként társadalmi kérdésekben ezt kevered, akkor te egy áltudományos kókler vagy és visszaélsz a pozícióddal. Ha nincs mögötted szakmai érv, ha nem értesz hozzá, akkor inkább kussolj és ne merészelj a végzettségedre hivatkozni". Vitapartnere nem érvekkel reagált erre:



mosolygós emojival kísérve bejelentette, hogy "leküldte" a nem nyilvános posztot Ginelli munkáltatóinak, az angliai Exeteri Egyetemnek, valamint az MTA Történettudományi Intézetének, ahol küszöbön állt a kutató szerződése egy hároméves projektre.

A bemószerolás után az MTA kutatóintézetének vezetése elállt Ginelli Zoltán kész szerződésének aláírásától. A kutatócsoport, amelyik alkalmazta volna őt, nem sokkal korábban nyert el egy pályázatot, tavaly októberben ennek keretében Ginellit állományba is léptették, majd a hónap végén arról is tájékoztatták, hogy elkészült a munkaszerződése. Három nappal később írt neki a kutatásvezető:



"Főigazgató Úr az imént telefonált, és azt mondta, hogy nem írta és nem fogja aláírni az alkalmazásodat, tehát én se tegyem".

Ginelli úgy tudja, hogy, a kutatóintézetnek nincs is olyan etikai szabályozása, amit megsértett volna. Állítólag csak informálisan tájékoztatták a kutatót a döntés okáról, ami valóban a Facebook-hozzászólás. Állítja, még meg is fenyegették: nem érdemes jogi útra terelnie az ügyet, mert annak kihatása lehet a tudományos előmenetelére, de még korábbi projektjét is megszüntethetik, és akkor volt munkatársai is elveszthetik miatta az állásukat. Ginelli végül mégis



az MTA Tudományetikai Bizottságához fordult, tudományetikai vizsgálatot kezdeményezett, illetve beperelte az MTA BTK-t.

Az Index kérésére az MTA BTK vezetése azzal indokolta döntésüket, hogy mivel a kinevezése még nem volt aláírva, Ginelli nem állt az MTA BTK alkalmazásában, különben is, még próbaidő alatt sem lenne köteles a munkáltató egy kirúgást megindokolni.

Állítják, nem a komment volt a fő ok; a korábbi munkaadóitól és tanáraitól bekért referenciák alapján döntöttek úgy, hogy nem alkalmazzák Ginellit. Állításuk szerint ezek alapján a fiatal kutató „olvasott szakember, de problémás és megbízhatatlan is egyúttal”. Azt nem cáfolta az MTA BTK, hogy a Facebook-poszt miatti bemószerolás szerepet játszott az ügyben, ez pedig munkajogilag aggályos lehet. Erről és a többi kérdésről a munkaügyi bíróság fog dönteni, ahol Ginellit a Helsinki Bizottság képviseli. A Magyar Tudományos Akadémia időközben arra hivatkozva, hogy folyamatban lévő bírósági ügyről van szó, elutasította a tudományetikai eljárást.