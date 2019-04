12 ezer órás népzenei archívumot tett közzé az MTA Zenetudományi Intézete

A tavaszi nagytakarítás még várhat, ugorjunk inkább fejest a művészetekbe!

Képzőművészeti alkotásokkal találkozni a négyes metró vonalán? Bepillantani a Pesti Vigadó közönség által nem látogatható zugaiba? Felfedezni a művészek második otthonát, a műtermüket? A vasárnapig tartó Budapest Art Week keretében e programokon és sok más izgalmas eseményen is részt vehetünk: beszélgetések, workshopok, galériatúrák, tematikus séták, és számos új, esetleg csak ezen a héten látható kiállítás várja a látogatókat.



Elmerülhetünk a görög mitológiából ismert labirintusban a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria Útvesztő című kiállításán, Mata Attila nőiséget középpontba helyező alkotásait az Esernyős Galériában nézhetjük meg. És ha már Óbudán vagyunk: a most újranyitott Vasarely-kiállításra is betérhetünk. Lesz kreatív írás-foglalkozás a József Attila Emlékhelyen, stresszoldó jóga a Faur Zsófi Galériában, hangperformansz Bp. Szabó György előadásában. Továbbá food styling, haikunap, és több, kifejezetten a családoknak, gyerekeknek szóló foglalkozás is.



Az érdeklődők barangolhatnak a Ludwig Múzeum raktáraiban, villasétán ismerhetik meg Bajor Gizi egykori otthonát, és többet tudhatnak meg a Szépművészeti Múzeum ősszel megnyílt Román Csarnokáról. A programkínálat rendkívül változatos, ki-ki megtalálhatja a kedvére valót benne.