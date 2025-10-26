A festői Balaton-felvidéki Zánkáról indult útjára egy különleges mozgásforma, ami a testet és lelket egyaránt megmozgatja. A FolkFitness ötvözi a népi hagyományos táncokat a modern kori fitneszelemekkel. Egyensúlyt, tartást ad, közösséget alkot, miközben játékosan tanít a szép magyar dalokra, és kimozdít a hétköznapi rutintevékenységekből. Talán ahhoz hasonló, mint amikor a lányok elmentek a fonóba kukoricát morzsolni. Ők dolgoztak és énekeltek, ahogy ezeken az órákon is énekelnek, táncolnak, de a munka elmarad. Az éneklés, a történetmesélés az ember alapvető igénye, minden népnek, törzsnek megvannak a saját meséi, amelyek szájhagyomány útján terjednek, a FolkFitness is így indult útjára.
A XX. századi zenetörténet egyik ikonikus figurájáról, a 2019-ben elhunyt „Izzy” Youngról a lánya, Philomène Grandin írt regényt, amely magyarul Csak engem el ne felejts címmel olvasható. A Budapesten is vendégeskedett svéd szerzőnővel a családjáról, önéletírásról, zenéről – és persze Bob Dylanről beszélgettünk.
A népművészetről a mai ember leginkább a régmúltra gondol, miközben annak dalai, táncai és motívumai szüntelenül alakítják napjaink kultúráját. A népdalhoz jól passzol az elektronika, a kortárs tánchoz a népi motívumok. Így látja ezt a huszonegy éves Дeva, azaz Takács Dorina énekes-dalszerző és Cserepes Gyula kortárstánc-művész, táncpedagógus, akik mindketten kreatívan ötvözik alkotásaikban a múlt és a jelen áramlatait. Hogyan találtak rá ők a gyökerekre, és nyerhet-e a népművészet általuk új rajongókat a fiatalok köréből?
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
Tánc, ének, próza, vers és animáció: összművészeti élményt kínál a Magyar Állami Népi Együttes új előadása, az Idesereglik, ami tovatűnt.
Lendületes koncertet adott a délszláv népzene mestere, a Vujicsics Együttes a Várkert Bazárban, a Zenélő Budapest hangversenysorozat keretében.
Báthory–Balassi–Bem–Balatonboglár. Ezzel a címmel jelent meg Rosonczy-Kovács Mihály zenekara, a Hungarian FolkEmbassy új, a lengyel-magyar barátság témájára épülő lemeze.
Balogh Melinda első szólólemeze, az erdélyi cigány folklórkincset bemutató Napkerék novemberben felkerült a World Music Charts Europe (WMCE) toplistájára. Pályájáról, különleges repertoárjáról kérdeztük a kiváló népdalénekest.
Minden egyben: egyszerre vásár, világzenei showcase-fesztivál és konferencia. Womex 2020.
A magyar népzenei folklórkincs alig ismert keleti (türk) rokonságát mutatja be az Agócs Gergely vezette Fonó Zenekar különleges produkciója, az Atyai ág, amellyel most országos turnéra indulnak.
A Fonó gondozásában megjelenő szászcsávási sorozat immár hat albumon mutatja be a magyar zenetörténetben kivételes helyet elfoglaló Maros megyei falu folklórkincsét.
Ráadásul a projektvezető a már most 200 ezer darabos gyűjtemény további bővítését ígéri.
A virtuóz cimbalomművész, Lisztes Jenő a klasszikus és kortárs zenében, jazzben, kávéházi muzsikában és filmzenében is otthon érzi magát. Fiatal kora ellenére már Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is felfigyeltek rá.
Az Egyesült Államokban élő énekesnő, Bozzay Zina Music of Elderflowers (Bodzavirágok muzsikája) – Magyar népdalok kézműves átiratban címmel jelentette meg új lemezét, amelyen kárpát-medencei népzene hallható, egészen egyedi értelmezésben és feldolgozásban. A budapesti bemutatót a Fonóban tartják szombat este.
Egy gospel istentiszteleten megszokott, hogy a hívek táncolnak. De mi a helyzet a népzenei köntösbe öltöztetett református énekekkel? Erre Tímár Sára lemeze adhat választ.
A vasárnapi zárókoncerttel véget ért a Zempléni Fesztivál. A sorozaton fellépő művészeket idén is a leginkább a helyszínek inspirálták. A több vitatható produkció ellenére, megismételhetetlen pillanatok részesei lehettünk.
Hozomány – Erdélyi népzene régen és most címmel jelent meg a nagyszerű énekesnő, Herczku Ágnes új dupla albuma, amely a tervek szerint egy sorozat nyitánya.
Húsz éve kezdődtek Európa egyik legjelentősebb hangszeres népzenei gyűjteményének, az Utolsó Órának a felvételei a Fonóban. Idén jubileumi koncertsorozatot rendeznek, amelyen a régi mesterek mellett fiatal városi népzenészek is színpadra lépnek.
A Kossuth- és Liszt-díjas énekes, hangszeres előadóművész 65 éves korában, hosszú betegség után vasárnap halt meg - adta hírül a család.
A magyar kultúra, ezen belül is a népzene a legalkalmasabb eszköz a nemzeti összetartozás erősítésére, hiszen az nem csak a magyarságot képes összehozni, de a szomszédos nemzetekkel is segít közösséget alkotni - ezeket a szép és emelkedett szavakat Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter mondta a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje (KmMZ) sorozat Vigadóban rendezett vasárnapi gálakoncertjén.
Már az otthona is a zenéről szól Hamar Dánielnek, a Muzsikás együttes vezetőjének. Az organikus építészeti stílust követő lakótér ugyanis a házigazda elmondása szerint úgy született, hogy tervezője, a Makovecz-tanítvány Tamás Gábor, miközben elképzeléseit megrajzolta, az együttes Bartók-lemezét hallgatta.