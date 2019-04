Ungváry: Ha ez a kormány elveszítene egy választást, kulcsfiguráinak jelentős része börtönbe kerülne

Politikai játszmák főszereplője lett egy Egerbe tervezett elektronikai hulladék-feldolgozó, amiről a város „elfelejtett” beszélgetni a helyiekkel.

- Semmit se tudunk. Itt van a lakóházunktól légvonalban négyszáz méterre egy épület, amiben egyszer csak elindul majd a termelés, s azt állítják, nem lesz ránk veszélyes. De én a katasztrófavédelemnél dolgozom, tudom, hogy nincs száz százalékos biztonság. A sav kiszivároghat, a gázok berobbanhatnak, a gyúlékony anyag lángra kap. Közben pedig azt sem tudjuk, mitől kellene pontosan félnünk vagy épp megnyugodnunk, mert nem kapunk semmiféle információt – dohog egy kétgyermekes apuka Egerben a Vécsey-völgy út mellett elterülő lakópark egyik háza előtt. Ő is egyike azoknak a százaknak, akik aláírták a budapesti székhelyű AL-CU Service Kft. által tervezett elektronikai hulladékfeldolgozó elleni petíciót. Nem értik, miért a főként turistákból, boraiból és termálvizéből élő város határán belül terveznek egy ilyen beruházást, miközben a településnek jó infrastruktúrával felszerelt külterületi ipari parkja van, ahol bőven elférne egy ilyen profilú üzem. A borkészítők, s a turizmusból élők rettegnek: ha az terjed el a köztudatban, hogy az egri borvidék kellős közepén egy elektronika hulladék-feldolgozó működik – legyen az akár szuper biztonságos és ártalmatlan –, az semmiképp sem tesz jót a város-, és bormarketingnek. Találkoztunk azonban olyannal is, aki nem írta alá a petíciót: a középkorú férfi szerint hülyeség olyasmi ellen tiltakozni, amiről semmit sem tudni. Hozzátette, hogy az egész ügy jól jellemzi a mai magyar állapotokat. - Az emberek már senkinek nem hisznek el semmit, az államnak pláne, a bizalom szó elveszett, az meg oltári blődség, hogy miközben a migránsok elleni riogatásra meg a hurrá-propagandára százszámra öntik a a szórólapokat a postaládába, egy ilyen beruházásra egy fél á-négyes lap se jutott – mondja. A hulladékfeldolgozó ügyét először az egriugyek.hu hírportál szellőztette meg, az ellenzéki képviselők pedig „beleálltak” a történetbe, s kérdőre vonták a város vezetését, vajon miért „fű alatt” zajlik az engedélyeztetési eljárás, Mirkóczki Zita szocialista önkormányzati képviselő a Népszavának elmondta: a többségben lévő kormánypárti képviselők nemrég megszavazták a helyi építési szabályzat módosítását, ami látszólag szigorította a rendelkezéseket, viszont éppenséggel belekerült, hogy elektronikai hulladék ártalmatlanítása elvileg a város határain belül is történhet, bizonyos övezetekben – mint mondta, ez a kedvezmény egyértelműen ennek a beruházásnak szólt. Szavai szerint az ellenzéki képviselők tavaly decemberben szembesültek azzal, hogy valóban egy hulladékfeldolgozó épülhet Egerben, amikor a helyi városképi és környezetvédelmi bizottság elvi áldását adta erre. Egy hasonlót már 2016-ban is kibocsátottak, azzal a kitétellel, hogy a cégnek előbb be kell szereznie minden szükséges engedélyt. Nos, úgy tűnik, az AL-CU Kft. az elmúlt három évben ezt meg is tette, olyannyira, hogy a megyei kormányhivatal 2023-ig szóló környezetvédelmi engedélyt adott a hulladékfeldolgozó működésre. Az igazsághoz tartozik, hogy az erre kiszemelt épületben korábban is ipari tevékenység zajlott, az erdőtelki SBS Kft. erőgépek, munkagépek és vasúti szerelvények fémszerkezeteit gyártotta itt. Ők időközben a székhelyükön bővítették a kapacitásukat, az egri épület pedig feleslegessé vált. A egriek szerint az erdőtelki cégnek akart kedvezni a város, amiért engedte ilyen célra hasznosítani a megüresedett csarnokot: az SBS Kft. ugyanis az egri kézilabdacsapat legfőbb szponzora, maga a csapat is az SBS Eger-Eszterházy SzSE nevet viseli. Megkérdeztük Lukács Pált, az AL-CU Service Kft. kereskedelmi igazgatóját – korábbi ügyvezetőjét –, milyen érvek szóltak épp az egri telephely mellett. Közölte: nekik egy harmincszor ötven méteres alapterületű csarnokra volt szükségük, ez pedig egy harmincszor ötvennyolcas, úgyhogy pont megfelelt. - Senki ne gondolja, hogy egy borvidék középére úgy telepítenénk egy ilyen üzemet, hogy az ne felelne meg a legszigorúbb előírásoknak – mondta. Szavai szerint rengeteg elektronikai hulladék keletkezik, amit már a lakossági szemétszállításban érdekelt cégek sem visznek el, s ez a legnagyobb környezetszennyezés. Ők viszont a saját telephelyeikre szállítják ezt a hulladékot, a műanyag és üvegrészeket elválasztják - azt külföldre eladják –, a megmaradt panelekből pedig kiolvasztják a nemesfémeket – ez az utóbbi gyártási folyamat történne Egerben. Hozzátette: politikai kampánynak tartják a tiltakozó akció megszervezését, szerinte az európai parlamenti, de legkésőbb az őszi önkormányzati választások után elcsendesedik majd az ellen-kampány, s utána zöld utat kap a beruházás. Ellenkező esetben készek jogi útra terelni az ügyet, hisz nem kevés pénzt öltek a vállalkozásba. Az üzem gyakorlatilag készen áll, a gépeket felszerelték, már a próbaüzem is megtörtént, egy utolsó engedélyre várnak, hogy beinduljanak. - Az elmúlt hetekben egyesek közéleti botránnyá duzzasztottak egy régóta tartó hatósági folyamatot. Úgy állítják be mindezt, mintha az én személyes akaratom lenne egy elektronikai hulladék-feldolgozó üzem elindítása Egerben. Amíg én vagyok Eger polgármestere, nem engedem, hogy a közgyűlés elé olyan javaslat kerüljön, ami megteremtené az üzem indulásának feltételét – fogalmazott közleményben Habis László Eger fideszes polgármestere, aki újra ringbe száll a pozícióért ősszel. Ő, láthatóan mint kutya a vizet, úgy szeretné magáról lerázni a hulladékfeldolgozó ügyét, hisz azzal biztosan voksokat veszíthet. Szerinte senki nem titkolózott, az eljárás három éve zajlik, bizottsági anyagokban szerepelt a téma, s ezek elérhetőek Eger honlapján. Közölte: a feldolgozó indulásának jelenleg nincs meg a jogi feltétele, s mivel – fogalmazott – a „hazugságok terjesztői félelmet keltettek az egriekben”, közveszéllyel fenyegetés miatt büntető feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen.