Így függ össze az immunrendszer és a kórokozók sokfélesége

Bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és a kórokozók sokfélesége közötti alapvető összefüggést egy fiatal orvos-kutató. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végzett munka eredményei a védőoltások alkalmazásában és az antibiotikumos kezelés megválasztásában is fontosak lehetnek.

Egy fiatal orvos-kutató, Manczinger Máté feltevése szerint a környezetben lévő sok kórokozó sokoldalúbbá teszi az immunrendszert. A túléléshez erre, a svájcibicska-szerűségre szükség is van. Az MTA kutatási eredményekről szóló beszámolójában szereplő hasonlat szerint, ha elveszünk a dzsungelben, és egyetlen eszközzel kell boldogulnunk, jó, ha az kés, villa, olló, csavarhúzó és iránytű is egyben. Ha azonban nem is leselkedik ránk ezer veszély, célszerű mindig az adott feladatra legalkalmasabb eszközt választanunk, a svájci bicska nem vetekedhet a speciális eszközökkel, például a kenyérvágó késsel, a körömollóval vagy a motoros csavarbehajtóval.