Csak az ördög nem alszik

Aludni, aludni, aludni – lehetne akár ez is az otthonmaradás egyik mottója, hiszen a jó alvás az immunrendszer működésének egyik leglényegesebb üzemanyaga. Ha nincs vagy kevés van belőle, azt a védekezőmechanizmusunk sínyli meg legelőbb: egyszeri 4 óra alváshiány például 70 százalékkal csökkenti az immunaktivitást.