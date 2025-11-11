Immunrendszerünk folyamatos odafigyelést, tudatosságot és következetességet igényel. A legkritikusabb időszak általában október végétől februárig tart, amikor a hőmérséklet-ingadozás, a kevés napfény és a zárt terekben való hosszabb tartózkodás együttesen növeli a fertőzések esélyét.
Azt vizsgálták, milyen folyamatok tartják vissza az immunrendszert attól, hogy egy-egy esetben szervekre támadjon és ártson az emberi szervezetnek.
Az egészséges immunrendszer akkor működik a legjobban, ha mikrobáknak van kitéve. De vajon mit tesz a járvány miatt bevezetett zárlat a baktériumokkal szembeni ellenálló képességünkkel?
Fontos az egészséges táplálkozás, a vízivás, a friss levegőn végzett mozgás, a fertőzések tudatos kerülése, az alvás, az elegendő pihenés és a stresszoldás is.
Videóval magyarázza el a Semmelweis Egyetem, mi a különbség a két kórokozó között.
Közös tájékoztató kampányt indított a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.
A veleszületett immunrendszer még az elszaporodásuk előtt „eltakarítja” a vírust ausztrál kutatók szerint.
A szervezet általános állapota befolyásolja, hogyan reagál a szervezet egy fertőzésre vagy az oltásra.
Az egészséges mikrobiom erős immunrendszert hoz létre, amely segít a Covid-19 legyőzésében. A jótékony bélbaktériumok speciális immunsejteket rendelnek ki a vírusok leküzdésére.
A koronavírus, de általában a kórokozók elleni védekezéshez szükség van szervezetünk erősítésére, immunrendszerünk zavartalan, harmonikus működésére.
A válságos állapotba kerülő betegek immunrendszere is erőteljesen reagál a koronavírusra, és talán épp ez okozza a problémát.
A csontok védelme mellett számos betegség megelőzéséhez és kezeléséhez is szükséges.
Súlyos Covid-19 megbetegedés esetén a vírus felesleges munkára is készteti, és összezavarja az immunrendszert.
A bélrendszerben lévő „jó” és „rossz” baktériumok egyensúlyának felbomlása az idegrendszerben is gondokat okozhat.
Az ősz „bejelentkezését” követő melegedés és a hétvégére visszatérő kánikula megterheli a szervezetet és gyengíti az immunrendszer védekezőképességét, amelynek megfelelő működésére pedig most nagy szükségünk lenne.
Az életünk feletti kontroll elvesztése, a bizonytalanságtól való, hosszabb ideig tartó félelem testi tüneteket okoz és a szervezet ellenállóképességét is gyengíti.
Tavasz elejére az immunrendszer aktivitása amúgy is komoly mélypontra kerül, de a koronavírus idején még fontosabb a megfelelő működésének elősegítése.
Aludni, aludni, aludni – lehetne akár ez is az otthonmaradás egyik mottója, hiszen a jó alvás az immunrendszer működésének egyik leglényegesebb üzemanyaga. Ha nincs vagy kevés van belőle, azt a védekezőmechanizmusunk sínyli meg legelőbb: egyszeri 4 óra alváshiány például 70 százalékkal csökkenti az immunaktivitást.
A magyarok több mint kétharmada tél végére D-vitaminhiányos, ami rontja az immunrendszert, növeli a kórokozók esélyeit.
Vannak, ha nem is mindenható, de erős vírusgátló hatású növények, amelyek fogyasztásával mindenféle kórokozóval szemben sikeresebben veszi fel a szervezet a harcot.
Az ausztrál kutatók felfedezése fontos lépés az oltóanyag kifejlesztéséhez és annak megértéséhez, egyeseknél miért lépnek fel súlyos légzőszervi problémák.
A rendszeres és alapos kézmosás mellett az immunrendszer folyamatos erősítése is lehet a vírusok távoltartásának hatékony módja.
A gyerekeknek még az erős az immunrendszere, ezért a tudósok szerint jobban véd, de ha meg is kapják, enyhe tünetekkel átvészelik a fertőzést.
A kutatók szerint az új T-sejt-receptor "univerzális rákgyógymódhoz" vezethet.
A kisbabákéhoz hasonló, védtelen állapotba röpíti vissza a szervezetet az újra terjedő betegség vírusa.
A hűvösebb hajnalokkal megérkezik a náthaszezon is. Vannak, akik ősztől egyik betegségből a másikba esnek.
Az immunrendszer egyik legnagyobb ellenségével, a HIV-vírussal gyógyítottak meg nyolc kisgyermek veleszületett súlyos kombinált immundefektusát (SCID).
Bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és a kórokozók sokfélesége közötti alapvető összefüggést egy fiatal orvos-kutató. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végzett munka eredményei a védőoltások alkalmazásában és az antibiotikumos kezelés megválasztásában is fontosak lehetnek.
Bizonyos tápanyagok segíthetnek az immunrendszer erősítésében, és ez különösen hasznos lehet a mostani, megfázásos, influenzás időszakban.