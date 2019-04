A becsült árnál négymilliárddal többért dolgozhatnak Mészárosék

Szijjártó Péter találkozik a horvát környezetvédelmi és energiaügyi miniszterrel.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a horvátországi Krk-szigetén létesítendő cseppfolyósgáz (lng) -terminál megvalósításában való esetleges magyar szerepvállalást érintően tárgyalásokat folytat a horvát féllel - közölte lapunkkal a szaktárca. Tomislav Coric horvát környezetvédelmi és energiaügyi miniszter vasárnap este a horvát Nova TV-ben jelentette be, hogy Magyarország 25 százalékot vásárolna a tengeren szállított lng lefejtésére szolgáló, 2021-től átadni tervezett egységben. Magyarország és a térség energiabiztonsága szempontjából komoly előrelépést jelentene, ha déli irányból is lehetőségünk nyílna földgáz beszerzésére - érvel a KKM. A beruházási döntés már megszületett - teszik hozzá. Közlésük szerint pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Tomislav Coric ennek kapcsán személyesen is találkozik Dubrovnikban. Lapunk tavaly decemberi értesülései szerint a horvát kormány a korábbiaknál jóval szerényebbre, mintegy 200 millió eurósra tervezi az üzemet, amit az eredeti tervekkel szemben a szárazföld helyett egy hajóra telepítenének. Akkor az Orbán-kabinet még ragaszkodott a többségi részesedéshez. Konkrét beruházóként hazai részről az állami MVM merült fel. Szijjártó Péter az elmúlt hónapok során több ízben jelezte: a terminálból - elsősorban a horvát szállítási díjak miatt - az oroszokénál jóval drágábban jutnánk gázhoz.