Tóth Bertalan: küzdeni kell a szociális Európáért

A kormány most adott kilencmilliárdos tőkeinjekciót az MLSZ programjához, de a végső célt tekintve ez kevés lesz.

Megtudtuk, hogy mennyit költött a Magyar Labdarúgó Szövetség a kormány által is támogatott budapesti pályaépítésre, amire a napokban még kilencmilliárd forintot ítéltek meg nekik.

Az MLSZ korábbi megkeresésünkre válaszolt: mint írták pályafejlesztési programjuk célja, hogy legalább 145 élőgyepes és műfüves nagypályát hozzanak létre vagy újítsanak fel a fővárosban, és megépítsék az ezeket kiszolgáló infrastruktúrát (öltözőket zuhanyzókat) is.

A Szövetség válaszában emlékeztetett rá, hogy tavaly tavasszal 8 milliárdos keretszerződést kötöttek a pályák elkészítésére. A program első szakaszára 2018 -ban mintegy 5 milliárdos forrást kaptak az államtól, amit néhány millió híján el is költöttek már. A beruházásból eddig összesen ennyi valósult meg:

élőfüves pálya: 9 db kész, 2 db kivitelezés alatt

műfüves pálya: 7 db kész, 4 db kivitelezés alatt

4-es öltöző: 4 db kész

6-os öltöző: 1 db kész

öltöző bővítés: 1 db kész

öltöző felújítás: 1 db kész, 2 db kivitelezés alatt

Vagyis, az ötmilliárd forintból 22 nagypálya, és 9 öltöző készült vagy készülhet el, és az MLSZ egyeztet a fővárosi kerületekkel a munka folytatásáról.

Az hozzávetőleges becslés alapján is kiderül, hogy a további kilencmilliárd forint sem lesz elég a projekt befejezéséhez. Ha optimistán feltételezzük, hogy a 2021-ig adott újabb támogatásból még kétszer ennyi beruházást tud összehozni az MLSZ, akkor is „csak” 66 nagypályánál és 27 öltözőnél tartunk – és hol vagyunk még a tervezett 145 pályától. A fentiek alapján akár további tízmilliárdokat felemészthet a pályaépítési program, aminek persze az olyan, kormányközelinek tartott cégek is örülhetnek, mint a projekt első közbeszerzésén is jól szereplő Pharos '95 Kft.