Kiderült, nem az étrenddel lehet megakadályozni a leadott kilók visszakúszását

Ha a fogyás után is szeretnénk megőrizni az alakunkat, nem az étrend, hanem a fizikai aktivitás számít – derült ki egy amerikai tanulmányából.

A tapasztalt fogyókúrázók tudják, talán magánál a fogyásnál is nagyobb küzdelem elérni azt, hogy az egyébként többnyire nehezen leadott kilók ne szivárogjanak vissza. A Colorado Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint sokkal hatékonyabb a rendszeres mozgás a visszahízás megelőzésének érdekében, mint ha csak az étkezésére figyelne – írta a kutatás eredményeiről beszámoló PsychCentral alapján a Dívány

A vizsgálatban a sikeres fogyáskezelők csoportjába kerültek azok, akik egy évnél hosszabb ideig képesek voltak megtartani a minimum 30 leadott kilót. Átlagos testtömegük így 68 kiló volt. Másik két csoportba ideális testtömegindexszel rendelkező embereket, (akiknek a BMI-je nagyjából megegyezett a sikeres fogyáskezelők jelenlegi értékével), illetve túlsúlyosakat (az ő BMI-jük a sikeres fogyáskezelők korábbi adataival egyenlő) osztottak a kutatók.

Az eredmények szerint a sikeres fogyáskezelők naponta jóval több kalóriát visznek be, mint az ideális BMI-vel rendelkező résztvevők, és nagyjából annyit, mint a túlsúlyos emberek. Testmozgás során pedig több energiát égetnek el a sikeres fogyáskezelők, mint a másik két csoport tagjai. Ez arra is utal, hogy azok, akik képesek megtartani a fogyás utáni súlyukat, valószínűleg többet is mozognak.

„Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a sikeres fogyáskezelők hasonló mennyiségű kalóriát fogyasztanak naponta, mint a túlsúlyos emberek, de úgy tűnik, hogy a rendszeres testedzés miatt sikerül elkerülniük, hogy a felesleges kilókat visszaszedjék”

– mondta Victoria A. Catenacci, a kutatásban részt vevő orvos.