Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a kelet-pesti Metro áruházban

A vádlók szerint közel húsz éven át tartott a visszaélés-sorozat, amit az üzletember és társai színlelt veszekedésekkel próbáltak leplezni.

A felperesek szerint Vitek értékes vagyonelemeket sikkasztott el a titokban az irányítása alatt álló cégeket felhasználva.

A közel egy évtizeden át zajló állítólagos csalássorozatról szóló feljelentés szerint Vitekék egészen fortélyos módonvágták át partnereiket. A kereset riasztó képet fest egy olyan kelet-európai milliárdos üzleti módszereiről, aki a kilencvenes évek zavaros privatizációja során hatalmas méretű ingatlanvagyonhoz jutott hozzá, aminek köszönhetően az egyik legbefolyásosabb ingatlanbefektetőnek számít Kelet- és Közép-Európában. Vitek mindössze 20 éves volt, amikor 1991-ben megalapította a CPI Property Groupot. A Csehországban született üzletember a szlovákiai kuponos privatizációs során alapozta meg a vagyonát a kilencvenes években, majd 1997-ben – még mindig csak 26 évesen – visszaköltözött hazájába. A többségi tulajdonában álló cégcsoport ingatlanvagyonának döntő többsége Csehországban és Berlinben van. Hazájában a CPI a legnagyobb ingatlantulajdonos, de a berlini kereskedelmi ingatlanpiacnak is a legnagyobb szereplője.

A CPI-nek vannak még érdekeltségei Olaszországban, Franciaországban, Svájcban és több régiós országban is. A magyarországi (korábban Ablonnak, ma CPI Hungary-nek nevezett) leánycége a honlapja szerint nálunk 315 ezer négyzetméteres portfóliót kezel, amelynek összértéke 514 millió euró (165 milliárd forint). Irodaházak és hotelek mellett a CPI-hez tartozik több budapesti pláza, például a Campona, a Pólus Center vagy az Europeum. Vitek a harmadik leggazdagabb cseh a Forbes szerint a magyar Telenort is tulajdonló Petr Kellner, illetve a magyar mezőgazdaság egyik legbefolyásosabb szereplője és jelenlegi cseh miniszterelnök, Andrej Babis után. Vagyonát 3,5 milliárd dollárra becsüli a Forbes. A két leggazdagabb magyar, Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc vagyona ennek egyaránt kevesebb mint harmadára, egy-egymilliárd dollár körülire becsülhető. Mészáros és Vitek egyébként már üzleti kapcsolatba is kerültek, az Appeninn Holding 2017 végén vásárolt megy egy irodaházat a CPI-től. A Bloomberg és a Financial Times szerdai cikkei több konkrét részletet is ismertetnek az amerikai befektetési alap keresetéből. A befektetők szerint Vitek strómanokon keresztül vásárolt fel részvényeket egy luxemburgi központú céget, az Orco Property Groupot. A Közép-Európában tevékenykedő ingatlanberuházó Magyarországon is ismert cég volt. Az Orcónak több befektetése is volt például az Andrássy úton (korábban a tulajdonukban volt a Divatcsarnokot, és ők újították fel a Párizsi Nagy Áruházat), egy ideig a budapesti tőzsdén is lehetett kereskedni a cég részvényeivel, de 2011 végén – miután a központi cég 2009-ben csődvédelmet kért – a távozás mellett döntöttek. Az egyik magyar Orco-leánycég pár éve végelszámolás alá került, egy másikat három éve eladták a Plotinus Nyrt.-nek.