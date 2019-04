Csányi Sándor: Orbán mindig fizetett, ha magángépünkkel repült

41 millióval még mindig tartoznak a tiszavasvári tanár gyilkosai.

Pénteken megkapta a jogerősen megítélt 46 millió forintos kártérítés egy részét az Olaszliszkán 2006-ban agyonvert Szögi Lajos családja: a végrehajtó átutalta a család számlájára azt 4,9 millió forintot, amit az egyik elkövetőnek ítélt meg korábban a bíróság - adta hírül a Magyar Nemzet . A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, Schadl György elmondta, hogy a család a teljes összeget megkapta. A jogszabály szerint a végrehajtót munkadíj és jutalék illeti meg, és a köztestület is felszámíthat bizonyos összeget, egy ekkora összegnél akár több százezer forintot is, de a végrehajtó, a kar és az igazságügyi tárca közösen úgy döntött, hogy ebben az esetben minden költségtől eltekint. A tiszavasvári tanárt 2006 októberében, két gyermeke szeme láttára verték agyon Olaszliszkán a felbőszült rokonok, mert azt hitték, kocsijával elgázolt egy kislányt. 2009-ben jogerősen három tettest életfogytiglani fegyházra ítéltek, miközben az elsőrendű vádlottra, ifjabb H. Dezsőre 17 évet, további négy elkövetőre 10, illetve 15 év fegyházat róttak ki. Egy évvel később Szögi árvái és özvegye számára 46 millió forintos kártérítésről döntött a bíróság, melyből - az elkövetők pénztelensége miatt - a lincselés után egy évtizeddel sem láttak még egy fillért sem. Ifjabb H. Dezső azonban elégedetlen volt az illemhellyel, a meleg víz hiányával és a szellőztetéssel a börtönben, emiatt pert indított, a bíróság pedig 5 millió forintos kártalanítást ítélt meg neki. Ezt a pénzt kapta meg most Szögi Lajos családja.