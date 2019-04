Illegális gyorsulási versenyek miatt razziázott a rendőrség (videó)

Újpesten tartottak ellenőrzést, több házilag módosított kipufogórendszerrel átszerelt jármű forgalmi engedélyét is bevonták.

Közös ellenőrzést tartott a BRFK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság az illegális gyorsulási versenyek ellen, ezért 2019. április 12-én 23 óra 30 perctől április 13-án 1 óráig Újpesten lezárták az Ipari park és az Óceánárok utcát a Megyeri út és Külső Váci út között, és ellenőrizték az ott lévő gépjárműveket – írja a police.hu. A rendőrök a járművek műszaki állapotát, valamint körözési rendszerben való szereplését is ellenőrizték. Összesen kilenc, engedély nélkül átalakított autó forgalmi engedélyét vonták be. Többnek a kipufogórendszerét alakították át szabálytalanul, de volt olyan is, amelyiknél a futóművet módosították és alakították át szintén engedély nélkül. A szabálytalan kipufogórendszerrel szerelt járművek jelentős hanghatással zavarták a fővárosiak nyugalmát, pihenését. Az ellenőrzés során összesen 53 autót, valamint a járművek utasait ellenőrizték a rendőrök. Két esetben a forgalmi engedély hiánya miatt helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben pedig a kötelező felelősség biztosítás hiánya miatt tettek feljelentést. „” – közölte a rendőrség.