A Putyint skrizofén törpének nevező oligarcha az új ukrán elnök gazdája, állítólag

Igaz, egyelőre mérsékelten mer hazamenni, mert több milliárd dollár elsikkasztásával vádolják

Putyin olyan skizofrén törpe, aki az egész világot katasztrófába sodorhatja az Orosz Birodalom újrateremtését célzó kivitelezhetetlen tervével mondta a Kreml uráról a második leggazdagabb ukrajnai oligarcha, Ihor Kolomojszkij, aki saját hadsereggel állította meg az orosz szakadárokat megyéje határán, írja a hvg.hu . Néhány hónappal később, amikor az őt kormányzónak megtevő Petro Porosenko ukrán államfő leváltotta, róla is elmondta a véleményét. „Pont olyan, mint a hatalomból elzavart elődje, Viktor Janukovics. A különbség csak annyi, hogy Porosenko képzett, jól beszél angolul, és nincs bűnözői előélete. Ha Janukovics volt a lumpen diktátor, Porosenko a jól fésült hatalommániás” Most azt állítják róla, hogy ő áll az ukrán elnökválasztás első fordulójában győztes humorista, Volodimir Zelenszkij mögött (a második fordulót április 21-én tartják, akkor már csak Zelenszij és Pososenko verseng). A híresztelések alapja, hogy Zelenszkij az 56 éves oligarcha tulajdonában lévő tévécsatornákon szerepel, s kettejüknek több közös üzleti vállalkozásuk is volt. Ismerői szerint részben azért sikeres, mert a kemény kijelentések ellenére végül valamennyi ukrán államfővel és miniszterelnökkel kiegyezett, a különféle pártokban ülő, tőle függő törvényhozók pedig sokszor játsszák a mérleg nyelvének szerepét. Ám az utóbbi időben nem nagyon mer hazalátogatni, mert Ukrajnában azzal vádolják, hogy üzlettársaival együtt több milliárd dollárt sikkasztott el a bankjából.