A szerb államfő bocsánatot kért a magyaroktól

Porosenko egy vitára gyűlt a sportlétesítményben, csak ez elnökjelölt riválisát nem érdekelte.

Hiába várta Petro Porosenko vasárnap ellenfelét, Volodimir Zelenszkij elnökjelöltet a kijevi Olimpiai Stadionban, utóbbi nem jelent meg a kettejük közti nyilvános vitára. A stadionos vitát Porosenko erőltette, míg Zelenszkij továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy április 19-én találkozzanak ott, az államfő viszont aznap a köztévé stúdiójában akar összecsapni vele. Porosenkót a stadion előtt mintegy ötezer híve várta, az elnök rövid buzdító beszédet intézett a csarnok előtt felállított színpadról, majd ezután bent újságíróknak tartott tájékozatót egy szűk órán keresztül, amíg ellenfelére várt. Egy kérdésre válaszolva kijelentette: bízik abban, hogy Magyarország - amely most az ukrán oktatási törvény körüli vita miatt blokkolja Kijev és a NATO közötti kapcsolattartást - támogatni fogja majd Ukrajna euroatlanti integrációját. "Kifejezetten megneveztem egy konkrét évet, 2023-at, amikor alá kell írnunk a (NATO-) tagsági cselekvési tervet, és amikor be kell nyújtanunk a csatlakozási kérelmet az Európai Unióhoz. Teljességgel meg vagyok győződve afelől, hogy Magyarország, a többi EU-tagállammal együtt támogatni fogja Ukrajnát, miként arra többször ígéretet tettek néhány évvel ezelőtt" - fogalmazott az államfő. Kijelentette, hogy Kijev nyitott a kompromisszumokra a magyar kisebbség jogait illetően. Leszögezte, hogy a magyar kisebbségnek minden joga megvan az anyanyelvi oktatáshoz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ugyanúgy joga van ukrán iskolákban, ukrán egyetemeken tanulni és ukrán vállalatoknál dolgozni, ez azonban nem lehetséges az ukrán nyelv ismerete nélkül. Porosenko szavai szerint Ukrajna kész több pénzt költeni jobb feltételek megteremtésére a magyar kisebbség számára az oktatásban annak érdekében, hogy "legalább két nyelvet tudjanak: a magyart és az ukránt". Korábban a sajtóban olyan találgatnák láttak napvilágot, hogy az új elnök feloszlathatja a parlamentet. Ezzel kapcsolatosan Porosenko kijelentette, hogy ennek nincs alkotmányos alapja. A "totalitarizmus felé vezető útnak" nevezte, ha ezt egy újonnan megválasztott államfő megtenné. Az őt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egymással szembe fordulva ábrázoló óriásplakátokra vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta: a plakáttal arra akartak emlékeztetni, hogy Putyin "álma", hogy ne őt válasszák újra, és az orosz elnöknek rajta kívül bárki más megfelel. Porosenko kijelentette azt is, hogy ő sohasem "tett egyenlőségjelet" Zelenszkij és Putyin közé, sohasem nevezte Zelenszkjit drogfüggőnek, mert "nincs semmilyen bizonyíték, ami ezt alátámasztaná". Azt üzente végül Zelenszkijnek, hogy hétfő este az ICTV ukrán televízióban várja őt, ahová mindkettejüket meghívták az egyik műsorba, ő elfogadta a meghívást és ott lesz.