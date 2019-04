Andy Vajna utódja máris eladott az Est Mediában lévő részesedéséből

Befejezi a terjeszkedést a régióban az OTP.

Egy bank is elég lenne Magyarországon - így reagált Csányi Sándor pénteken arra az ötletre, hogy Nagy Márton, az MNB alelnöke az előző nap arról beszélt egy konferencián, hogy akkor lenne elégedett, ha a nagybankok száma öt-hatra csökkenne. Az OTP-csoport elnök-vezérigazgatója a bank éves közgyűlését követően beszélt erről, hogy nem kétséges, melyik egyetlen megmaradó pénzintézetre gondolt. A közgyűlés elfogadta ugyan, hogy az elnök-vezérigazgatói poszt szétválasztható, azonban Csányi Sándor ezt csak egy lehetőségként vétette napirendre, de pillanatnyilag még nem élt a lehetőséggel. A személyi változások közül kiemelendő, hogy Erdei Tamás személyében ismét lett alelnöke a bankcsoportnak, a nagy tapasztalatú bankár korábban az MKB-t, illetve a Magyar Bankszövetséget is irányította elnökként. Magyarország piacvezető bankja történetének eddigi legjobb eredményét érte el 2018-ban, a csoportszintű nyereség tavaly mintegy 1 milliárd euró volt. Így a tervek szerint 221-222 forintot fizet részvényenként a tulajdonosoknak. Csányi Sándor sérelmezte, hogy a bankadó mind Magyarországon, mind a szlovákiai leánybankjuknál csökkentette az elszámolható eredményt Elmondta ugyanakkor, hogy a tranzakciós illeték csökkentésében is reménykedtek, sőt teljes eltörlését is indokoltnak tartanák. Főleg a kisrészvényeseket érte váratlanul, hogy az OTP, amely folyamatosan vásárolt kisebb-nagyobb bankokat a környező országokban, s most megállni készül az akvizíciókkal. Még 3 bankot venne az OTP a régióban, s az év végén 12 országban lesz jelen a csoport - hangzott el. Csányi Sándor ezzel kapcsolatban egy idézettel élt, miszerint Churchill annak idején Európa felosztása után azt mondta: "ebéd után jön az emésztés".