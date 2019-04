Rászedettek az Eiffel Műhelyházban

Az Opera főigazgatója fontosnak tartotta, hogy az új komplexum, a kőbányai volt gigantikus járműjavító, az Eiffel Műhelyház első nyilvános programja saját ötletének megvalósulása legyen. Már a kilencvenes évek elején akadémistaként előállt azzal, hogy Mozart két töredékes, be nem fejezett művéből, A kairói lúdból és A rászedett vőlegényből lehetne egy új önálló darabot létrehozni. A vágy beteljesülésének most jött el az ideje. Bár parkolni még elég nehézkes a felújított épület közelében, sőt építési területen keresztül lehet bejutni, a Bánffy-terem megnyílt, sőt a nagy csarnok is. Impozáns a látvány, benne a régi vasúti kocsi, ami a kávézó szerves része. Hangsúlyozottan a tesztüzem indult el, hivatalosan ősztől válik igazi játszóhellyé. Mindenesetre az új tér biztató. Majdnem négyszázan férnek be a nézőtérre. A színpad előtti mélyedésben játszik a zenekar, az emelkedőre helyezett nem túl kényelmes széksorokból a nézőtérről is jól láthatóan. Hatalmas a tér, így a színpad magassága, ezt Toronykői Attila rendező, illetve a koncepciót szintén jegyző Ókovács Szilveszter ki is használta. Egy hatalmas Mozart kép, mint egy kirakós játék, adja a hátteret. A hiányzó építőkockák helyén film pereg és a mozgóképen zúg a tenger. Ez tényleg megkapó és jól szimbolizálja a helyzetet. Utal az összeillesztett Mozart művekre és a még javában épülő környezetre. Ami viszont a konkrét előadást illeti, abszolút nem lehet véletlen, hogy Mozart nem fejezte be ezeket az operákat, mert nem bízott a történetekben. Így összeillesztve aztán végképp zavarba jön tőlük a néző. Annyira egyszerű a sztori, hogy néhány perc után érdektelenné válik, és ez nem az énekeseken múlik. Dramaturgiailag igyekeztek az alkotók izgalmassá tenni a látottakat, de ez csak részben sikerült. Ráadásul nagyon sok a statikus megoldás. A zenét Németh Pál karmester rakta össze a meglévő Mozart töredékekből, más Mozart-operák betéteiből és ezeket kiegészítette általa írt zenei részekkel. Kedves és kellemes és főleg ismerős az, ami mindebből kijött, de azért nem több. A végén a gróf lúdnak öltözik beismerve, hogy ő maga a rászedett vőlegény, kicsit mi is úgy érezhetjük, hogy minket is rászedtek. Ha csak nem betudjuk a tesztüzemmódnak és egyfajta kísérletnek fogjuk fel mindazt, amit láttunk. És kíváncsian várjuk, mit hoz az új komplexumban az ősz. Info: Mozart A kairói lúd, avagy a rászedett vőlegény Eiffel Műhelyház Rendező: Toronykői Attila