Trumpnak republikánus kihívója akadt a 2020-as elnökválasztásra

4000 tűzoltó órákig dolgozott az épület és a benne őrzött relikviák megmentésén. A homlokzatot és a két fő tornyot megmentették, a helyreállítás évekig fog tartani.

Órákon át égett Párizs egyik jelképe, a Notre-Dame székesegyház hétfő este, a nagyhét első napján, a tűz következtében összeomlott az épület huszártornya és odaveszett teljes, a XIII. században tölgyfából épült tetőszerkezete. A lángokat csak több órás erőfeszítéssel tudták megfékezni, egyes részeken eloltani kedd hajnalra. Négyezer tűzoltó küzdött a lángokkal, a tűzoltóság tájékoztatása szerint sikerült megmenteni a 850 éves gótikus épület kőből készült szerkezetét és tornyait a teljes pusztulástól.

André Finot, a Notre-Dame székesegyház szóvivője elmondta, hogy a kegytárgyak egyelőre biztonságban vannak a sekrestyében lévő Kincstárban. Az ANSA olasz hírügynökség szerint a megmenekült relikviák között van Szent Lajos király tunikája és Krisztus töviskoronája is, amelyet a hagyomány szerint Szent (IX.) Lajos gyűjtött be a Szentföldről.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. Az első hírek szerint a lángok a restaurálási munkálatokhoz felállított állványzaton, a tetőszerkezetnél keletkeztek, és onnan terjedtek tovább. A rendőrség balesetként kezeli a tűzesetet. Egy tűzoltó megsérült oltás közben, ezt leszámítva a katasztrófának nincsenek sérültjei. Az ügyészség vizsgálatot indított.

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök röviddel éjfél előtt újságíróknak azt mondta, újjáépítik a Notre-Dame-ot. Hangsúlyozta, hogy a tűzoltók bátorságának köszönhetően a székesegyház homlokzata és két fő tornya nem dőlt le. "A Notre-Dame a történelmünk, az irodalmunk, a szellemünk része, nagy eseményeink, járványaink, háborúink, felszabadulásaink színhelye, életünk epicentruma" - fogalmazott a szemmel láthatóan megilletődött elnök a még lángoló épület előtt. Közölte, hogy már kedden adománygyűjtést kezdeményeznek Franciaországban és külföldön az újjáépítéshez, és kérte a világ "legnagyobb tehetségeinek" segítségét is.

Az egyik leggazdagabb francia család, a Pinault máris százmillió eurót ajánlott fel a helyreállításra. A család számos divatmárka tulajdonosa, de érdekelt a médiában, a borászatban is, valamint egyebek között a Christie´s aukciós ház tulajdonosa. A japán kormány is jelezte készségét arra, hogy hozzájáruljon a restaurálás költségeihez. Szakértők szerint a munkálatok évekig tarthatnak majd. A katedrális alapkövét 1163-ban rakta le III. Sándor pápa, a székesegyházat 157 éven keresztül, 1320-ig építették. A francia forradalom idején majdnem elpusztult, majd 1845 és 1878 között az eredeti tervek alapján újjáépítették. Az épület orgonája 7800 sípból áll, többször felújították, és a mai napig működik. A katedrális hossza 128, szélessége 41, ikertornyainak magassága pedig 63 méter.



Az egész világ a székesegyházat siratja

Több nemzetközi szervezet és ország vezető tisztségviselői, egyházi méltóságok együttérzésükről biztosították a franciákat a történtek miatt. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Twitter-üzenetében bátorságra buzdította a lángoló, "Európa büszkeségét jelentő katedrális" oltásán dolgozó tűzoltókat. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, percről percre követi az eseményeket, azt, "hogyan ejti zsákmányul" a párizsi Notre Dame-ot, amely - mint írta - az egész emberiség öröksége. Donald Tusk, az Európai tanács elnöke Twitter-üzenetében együttérzését fejezte ki Franciaországgal, és úgy fogalmazott, hogy a párizsi Notre Dame egész Európa katedrálisa. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, "rendkívül fájdalmas látni a lángoló székesegyház szörnyű képeit. Ez a katedrális a világ egyik legnagyobb kincse, kultúránk és életünk része, valószínűleg nincs hozzá fogható a világon". A tűzvész sújtotta Notre Dame "Franciaország és európai kultúránk jelképe" - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. "Francia barátainkkal vagyunk" - írta a Twitter mikroblog portálon szóvivője, Steffen Steibert. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szolidaritásáról biztosította a párizsi érseket és a francia katolikus közösséget a Notre Dame-ban kitört tűzvész miatt hétfő este. A levélben, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-hez eljuttatott, a bíboros azt írta: megrendülten értesült arról, hogy a nagyszerű párizsi Saint-Sulpice-templomot ért tűzeset után most, a nagyhét kezdetén a város főtemploma, a Boldogságos Szűz Máriának szentelt Notre-Dame áll lángokban. Magyarország együttérez Franciaországgal a párizsi Notre Dame székesegyházban kitört tűzvész miatt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn esti közleményében. Szolidaritását fejezte ki a katasztrófa miatt Párizs népével Matteo Salvini olasz belügyminiszter és Alberto Bonisoli, az olasz kulturális örökség és idegenforgalmi miniszter is. A szentföldi katolikus egyház együttérzését fejezi ki a francia egyházzal - közölte Vadi Abu Nászir, a szentföldi katolikus egyház szóvivője. Gerd Bacher, a kölni dóm prépostja megdöbbenésének adott hangot a tűzvész miatt. Nyilatkozatában hangsúlyozta: "Együttérzünk a katolikusokkal és minden franciával, együtt gyászolunk velük". Ugyanerről biztosította őket a londoni Westminster-apátság is. A párizsi Notre Dame leégése miatt érzett fájdalom közelebb hozza egymáshoz az ortodoxokat és a katolikusokat, egyben olyan jel, amelyet értelmezni kell - jelentette ki Nyikolaj Balasov esperes, az orosz ortodox egyház külkapcsolati osztályának helyettes vezetője.