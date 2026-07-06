A közszféra hivatalos állásportálján 500-zal több hirdetés jelent meg pedagógiai munkakörök betöltésére, mint tavaly ilyenkor – vette észre a Népszava.
Szűk egy hónap van hátra tanévkezdésig, de a közszféra álláskereső oldalán még mindig több mint 2800 betöltetlen pedagógus álláshelyre keresnek jelentkezőket.
Miközben a pedagógus státusztörvény miatt rendszeresen tüntetnek a diákok és a pedagógusok, a jogszabály parlamenti vitájának idején is demonstráció volt, a Klebelsberg Központoknál és tankerületeknél 330 álláshellyel lesz kevesebb.
Az illetékesek ismét mindent a háborúra és a szankciókra fognak, de ígérik, tömeges elbocsátások nem lesznek.
Az OKÉT ülésére a kormány képviselői nem készültek olyan javaslattal, amivel könnyíteni lehetne a 680 ezer munkavállaló életét.
A közszolgálatban dolgozó 618 ezer embernek egyre nagyobb gondot okoznak az áremelkedések, ezért szakszervezeteik az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) összehívását kezdeményezik.
Harmincmilliárd forintot akar megspórolni az Orbán-kormány. Már készül a terv az elbocsátásokra.
Egyre nő az elégedetlenség az ágazatban, egy felmérés szerint kórházanként tucatnyian is otthagyhatják a betegágyak melletti munkát. A feladat túl sok, a fizetés túl kevés.
Adjon az állam béren kívüli juttatást a pedagógusoknak és a szociális ágazatban dolgozóknak is, az önkormányzatok pedig kapjanak célzott támogatást, hogy élni tudjanak a lehetőséggel és az eddig engedett 200 ezer helyett 400 ezer forintos béren kívüli juttatást tudjanak adni alkalmazottaiknak – ezt követeli a Szakszervezetek Akciószövetsége néven együttműködő négy érdekvédelmi tömörülés.
Álláshelyek szűnhetnek meg és a belépésüket már rég lefixáló emberekből lehet munkanélküli az értelmetlen határozat miatt, amit talán adminisztrációs hiba miatt időzítettek mostanra.
Az észt átlag tanári fizetés hat év alatt 68 százalékkal nőtt, ez alatt az Orbán-kormánytól nagyjából 11 százalékos emelésre futotta.
Hiába kéri az OKSZ, hogy jelöljön ki számukra tárgyalópartnert a kabinet, csak olyan helyettes államtitkárokhoz küldözgetik őket, akikhez eddig is fordulhattak.
A felmondási hullám közepette a kormány titkos határozatban tovább csökkentette az érdemi munkát végző köztisztviselők létszámkeretét.
Egyeztetést kezdeményezett az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság a kormánnyal.
Egyre többen vállalják a harcot is a jogaikért – mondja a csütörtöki sztrájkot szervező Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, Boros Péterné.
A fideszes európai parlamenti képviselő szerint idehaza a dolgozóknak 8 óra 15-re kéne hivatalosan beérniük, de 7:50-kor már benn vannak. Újabb bizonyíték a párhuzamos univerzumok létezésére?
A leépítés határideje január 1. A végrehajtás során figyelembe kell venni az üres álláshelyeket.
Hiányszakmái felé irányításról, átképzésről és saját vállalkozás indításának segítéséről írnak az Index birtokába került kormányzati előterjesztésben.
A 24.hu úgy tudja, a szolgálatvállalási kényszer alól a nők számára sem lesz kibúvó.
A magyar állam a legrosszabb munkáltató, nem fizeti meg alkalmazottait és nem teremt számukra jó munkafeltételeket, vagyis lehetetlenné teszi a tisztes munkát – ez volt az általános vélemény a közszféra szakszervezeteinek szombati tanácskozásán.
Nemzeti konzultációt hirdetett hét érdekvédelmi tömörülés, hogy bebizonyítsák, mennyire átgondolatlan a bürokráciacsökkentés kormányzati terve.
A közszféra létszámleépítését a munkaerőhiány is okozza - állítják a kormányban. Első körben a nyugdíj előtt állók és a határozott idejű szerződéssel rendelkezők kerülhetnek az utcára.
A kormány a közigazgatás csúcsszerveként maga sem jár elöl jó példával, rekordméretűre híztak a tárcák.
Azt is megmondta, hogy mikorra. A miniszter szerint nem kell fűnyíróelvszerű leépítéstől tartani.
Sem a kormány, sem a munkaadói szervezetek nem dolgoztak ki új tervet a közszféra karcsúsítására, az országos érdekegyeztetési fórumokon nem tárgyaltak róla, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) második félévi menetrendjében sem szerepel a kérdés.
Egyre több állami munkahelyre keresnek szakképzett alkalmazottakat, a kormány és a munkaadók mégsem mondtak le a leépítés eddig sikertelen tervéről.
A választások után - feltételezve a győzelmet - csoportos létszámleépítést hajthat végre a kormány - írja a Magyar Nemzet. A feltételezés alapja pedig egy uniós pályázat, amire a nemzetgazdasági tárca aspirált, sikerrel.