Juttatás, ami nincs – A kormány újabb félmegoldásáról rántják le a leplet az érdekvédők

Adjon az állam béren kívüli juttatást a pedagógusoknak és a szociális ágazatban dolgozóknak is, az önkormányzatok pedig kapjanak célzott támogatást, hogy élni tudjanak a lehetőséggel és az eddig engedett 200 ezer helyett 400 ezer forintos béren kívüli juttatást tudjanak adni alkalmazottaiknak – ezt követeli a Szakszervezetek Akciószövetsége néven együttműködő négy érdekvédelmi tömörülés.