EP-ajánlás: majdnem mindenki kész

Jogászaink azt mondják, ez az egyetlen apró esély arra, hogy jogilag megfogjunk valamit az Állami Számvevőszék kontra ellenzéki pártok történetben – ezzel indokolta lapunknak Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció (DK) pártigazgatója azt, hogy miért perelték be a Magyar Államkincstárt. A pártok támogatását ugyanis az államkincstár folyósítja, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) eljárása nyomán ebből vonják le a büntetés összegét. Az ÁSZ döntése ellen – hangsúlyozta Sebián-Petrovszki – Magyarországon nem lehet jogorvoslattal élni. Az Állami Számvevőszék nem vesz részt a Demokratikus Koalíció választási kampányában – reagált az ÁSZ, és azt is leszögezte: a szervezet nem hatóság, nem rendelkezik szankcionálási jogkörrel, ezért nem szab ki semmilyen „büntetést”, vagy „bírságot”. – Ismerjük az ÁSZ védekezését, döntéseiket nem indokolják – mondta erre Sebián-Petrovszki. A pártigazgató példának a tavalyi esetüket hozza fel, amikor az ÁSZ azért „büntette” őket, mert állítása szerint a piaci ár alatt béreltek irodát. Csak éppen a DK a mai napig nem tudja, hogy az országszerte bérelt több mint negyven irodája közül melyikre gondolt az ÁSZ. Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd pártigazgatója egyetértett kollégájával, szerinte az ÁSZ a Fidesszel a háta mögött „nyomorgatja” az ellenzéki pártokat. Korábban a számvevőszék a Párbeszéd állami támogatásának felfüggesztetését kezdeményezte. A párbeszédesek három hete minden dokumentumot leadtak, most azt várják, hogy a számvevőszék megvizsgálja ezeket. Addig viszont visszatartják a támogatásunkat – kifogásolta Kocsis-Cake Olivio, aki szerint az EP-kampányban akkor is komoly hátrányba kerültek, ha majd újra kapnak állami pénzt. Messze a legnagyobb összegre – tiltott párttámogatásra hivatkozva – a Jobbikot büntette meg az ÁSZ, először még a tavalyi parlamenti választás előtt, összesen mintegy 662 millió forintra. Második körben aztán 272 milliós veszteséggel járt a Jobbik számára a számvevőszéki eljárás. Ahogyan arról többször írtunk: az említett összegek felét vissza kell fizetni, másik felét a Magyar Államkincstár levonja a párt állami támogatásából. A Jobbik alaptalannak tartja az ÁSZ megállapításait, és nemzetközi fórumhoz fordult jogorvoslatért. A 662 milliós ÁSZ-bírságból az államkincstár már visszatartott 331 milliót három negyedéven keresztül. A másik feléből háromhavi részlet elment a Jobbiktól a NAV-hoz, ami mintegy 45 millió forint volt – tájékoztatta lapunknak Szabó Gábor pártigazgató. Így a 662 millió forintos büntetésből 331 millió plusz 45 millió forinttal csökkent a Jobbik tartozása: maradt 286 millió. „A második ÁSZ-bírságból az államkincstár által visszatartandó 136 millióra kaptunk részletfizetést, az összeget négy negyedévre elosztva. Ebből az áprilisi állami támogatásból már 36 milliót le is vontak” – közölte Szabó Gábor. A második ÁSZ-bírság másik fele – az a 136 millió, amit a NAV-nak kell majd fizetni – még teljes egészében fennáll. „A NAV-tól még nem kaptuk meg a fizetési felszólítást” – tette hozzá a pártigazgató. Mindent egybevetve a Jobbik tartozása 522 millió forint. Sneider Tamás, a Jobbik elnöke korábban azt nyilatkozta a Népszavának: ha az adóhivatal nem ad részletfizetési lehetőséget az ÁSZ által kiszabott büntetések törlesztésére, akkor a párt ellen felszámolás indul. A 136 milliós büntetést ugyanis már nincs miből kifizetni, csak a részletfizetés „menthetné meg” a pártot. A Jobbik számára biztató jel, hogy az első ÁSZ-büntetés esetében a NAV lehetőséget adott a részletfizetésre. Mi várható most? Mivel az adóhatóság konkrét ügyben nem adhat tájékoztatást, általánosságban tettük fel kérdéseinket. Például azt: ha a NAV nem akceptálja a részletfizetési kérelmet, a párt vagyona viszont nem elegendő a tartozás fedezésére, akkor milyen intézkedéseket tesz, tehet az adóhatóság? Az adóhatóság egyebek mellett ezt írta válaszában: „A NAV célja a hatékony végrehajtás, az egyes végrehajtási cselekmények – indokolt mértékű, de haladéktalan – foganatosítása. A részletfizetési kérelem elbírálásakor az ügyintézési határidő 30 nap, mely indokolt esetben egyszer, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.” Ha a NAV a részletfizetési kedvezmény iránti kérelemnek nem ad helyt, akkor a tartozást a pártnak is egy összegben kell megfizetnie. Ha ez nem történik meg, a párt ellen „végrehajtást kell foganatosítani”. Az eredménytelen végrehajtást követően kezdeményezhető a párt felszámolásának elrendelése is, ha a tartozása eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot.