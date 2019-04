Tudta? Akár százszor is kimaradhat a légzés horkolás közben

Bár a legtöbben sok energiát fektetnek otthonuk tisztán tartásába, a tavaszi nagytakarítás tízből hat embernél kimondottan megterhelő és stresszes – derült ki egy kutatásból.

A magyarok 33 milliárd forintot költenek tisztító- és takarítószerekre egy évben, szezonális szinten azonban a költésben nincs jelentős különbség – derült ki egy tavalyi kutatásból. Ennek az lehet az oka, hogy a takarítás a mindennapi rutin része, és nagytakarításra sem csak egyszer egy évben kerül sor a legtöbb magyar háztartásban. A Rendi.hu kutatása alapján a magyarok 40 százaléka hetente takarít, a válaszadók több mint fele viszont úgy nyilatkozott, hogy ennél sokkal gyakrabban, két-három naponta is sort kerít otthona tisztítására.

A tavaszi nagytakarítással kapcsolatban a kutatásból az derült ki, hogy tíz megkérdezettből alig kettő az, aki csak évente egyszer foglalkozik a kérdéssel, mindenki más sokkal nagyobb hangsúlyt fektet otthona tisztán tartására: csaknem 20 százalékuk minden hónapban végez nagytakarítást, harmaduk minden negyedévben alaposabban takarít, 30 százalékuk pedig félévente teszi ezt.

Stresszelünk

Persze a takarítás általában sem kellemes tevékenység, sőt akár kimondottan stresszes is tud lenni, legalább is a megkérdezettek több mint kétharmada szerint. A folyamat akár napokig is elhúzódhat, válaszadók több mint harmada két napig takarít, de ugyanennyien akár három vagy több napig is tisztítják otthonukat. A háziasszonyok legnagyobb része maga végzi a feladatot, csak alig 8 százalékuk vesz igénybe külső segítséget, és csak tízből négyen fogják be a családot - derült ki a takarítócég felmérését ismertető közleményből.

Tavaszi nagytakarítás alatt elsősorban a redőnyök és az ablakok megtisztítását, a függönymosást és az ajtók letakarítását értették az április elején készült online kutatásban ötszáz résztvevő, de van, akiknél a konyhai kisgépek kipucolása és a hűtő takarítás is csak ilyenkor, tavasszal esedékes.