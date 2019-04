Országos sztrájkot tartanak a Metrónál

Szerda déltől 16 óráig sztrájkolnak az üzletekben. A KASZ arra figyelmeztet, hogy ha továbbra sem érkezik elfogadható ajánlat, további akciók lesznek.

Immár az egész országra kiterjedő sztrájk lesz szerdán a Metro Kereskedelmi Kft. üzleteiben – derül ki a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) közleményéből.



„Mivel az április 12-i, egy áruházra kiterjedő figyelmeztető sztrájk óta eltelt időben a Metro vezetésétől nem érkezett ajánlat a sztrájkkövetelések kielégítésével kapcsolatosan, ezért a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete sztrájkbizottsága újabb sztrájkot hirdetett meg”

– hangsúlyozzák.

A sztrájk szerda délben kezdődik és 16 órakor fejeződik be. Mint írják, a Metro vezetősége a héten a Kelet-Pesti és a Pécsi áruházban tartott tájékoztatókat, amelyen ismertette a korábban a munkavállalók által már elutasított bérezési rendszer átalakítási terveit. Mindkét áruházban egyértelműen elutasítók voltak a vállalat munkavállalói, továbbra is az az általános vélemény, hogy a munkáltató a saját pénzükből szeretne béremelést adni a dolgozóknak. A KASZ éritesülései szerint az elutasítások ellenére a tájékoztatások folytatódnak az áruházakban, miközben a sztrájk egyeztetés során a munkáltató egyértelművé tette, hogy csakis akkor vezetné be az új bérezési rendszert, ha azt valamennyi Metro munkavállaló elfogadja. A sztrájkbizottság véleménye szerint a munkáltató ezzel a látszattevékenységgel időt szeretne nyerni, ezzel próbálva kifárasztani a munkavállalók törekvéseit. A sztrájkbizottság tagjai továbbra is nyitottak a tárgyalásokra, de ez csak akkor tud megtörténni, ha a munkáltató hajlandó olyan ajánlattal előállni, amely érdemi választ ad a követelésekre.



„A mai akciót követően a folyamat nem áll meg. Amennyiben továbbra sem érkezik elfogadható ajánlat a munkáltató részéről, a sztrájkbizottság tagjai a földrajzi kiterjesztést követően időben is hosszabb távú sztrájk szervezésébe kezdenek”

– olvasható a közleményben.