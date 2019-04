Eltünteti oszlopairól a HVG plakátokat a Mahir

Tóth Bertalan azt mondta: a közös program a szociális Európáról szól, arról, hogy minél több, a munkavállalók és a szakszervezetek jogait garantáló közös szabály legyen.

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint összegyűjtötte a listaállításhoz szükséges 20 ezer érvényes aláírást az MSZP és a Párbeszéd – jelentette be az MSZP elnöke szerdán Szegeden. Tóth Bertalan egy aláírásgyűjtő standnál tartott sajtótájékoztatón az MTI tudósítása szerint azt mondta: az MSZP és a Párbeszéd abban az Európában hisz, amely a szolidaritásról, az együttműködésről szól, nem a Fidesz képviselte politikában, amely az együttműködés akadályozására, a kontinens lakóinak életét jobbá tevő integráció visszafordítására törekszik. Az MSZP és a Párbeszéd közös programja a szociális Európáról szól, arról, hogy minél több, a munkavállalók és a szakszervezetek jogait garantáló közös szabály legyen – közölte a politikus. Tóth Bertalan kifejtette: el akarják érni, hogy a minimális bér ne legyen kevesebb 240 ezer, a minimális nyugdíj 95 ezer, a családi pótlék pedig 48 ezer forintnál. A pártelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Fidesz különbséget tesz gyermek és gyermek között attól függően, hogy szüleik házasságban, élettársi kapcsolatban élnek vagy éppen elváltak. Hozzátette: több százezer olyan gyermek van, aki elesik az állami támogatástól. A szocialista politikus szerint csökkenteni kell az emberek közötti hatalmas egyenlőtlenséget, mert ez ami elégedetlenséget kelt, és ebből születhetnek „a populista, szélsőjobboldali politikai erők”, mint a Fidesz vagy Salvini Olaszországban, illetve az AfD Németországban. Tóth Bertalan egy kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, a Szeviép-ügy olyan fideszes belháború, amelybe az MSZP-nek nem kell beavatkoznia, ezt elintézik ők maguk között.

Lapunk már korábban beszámolt arról, hogy kedden adta le az MSZP-Párbeszéd az európai uniós választáshoz szükséges ajánlásait. Ahhoz, hogy egy pártot nyilvántartásba vegyen a Nemzeti Választási Iroda (NVI) minimum húszezer szignóra van szükség. Tóth Bertalan pártelnök korábban jelezte, hogy ennek a duplájánál adják le az íveket, úgy tudjuk, ez már most is megvan. A szocialisták úgy számolnak, 50 és 60 ezer között lesz a végső szám. Az NVI hétfő estig a kormánypárton kívül a Jobbikot, a Momentumot és a Toroczkai László-féle Mi Hazánk Mozgalmat vette nyilvántartásba. A DK a vasárnapi kampánynyitó rendezvényén jelentette be, hogy aktivistáik a szükséges 20 ezernél sokkal több, 50472 aláírást szedtek össze. Rónai Sándor szóvivőtől, a párt listájának harmadik helyezettjétől megtudtuk, az íveket csütörtökön tervezik leadni. Az LMP-től megkerestük Kanász-Nagy Mátét, a párt titkárát, hogy megtudjuk, mikor tervezik leadni a szignókat. Ő azonban csak annyit közölt: „Jobban állunk, mint legutóbb.” A sajtóosztály válaszában pedig annyit írt, hogy még nincs összesítésük, folyamatosan és gördülékenyen gyűjtenek.