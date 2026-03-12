Érteni kell a könyveket, nem tiltani

Betiltott könyvek címmel impozáns kiadvány jelent meg nemrég, több tucat mű példáján mutatva be, milyen retorziók értek jelentős alkotásokat. Meglepően bő a merítés, és távolról sem a kelet-európai államszocialista példák dominálnak. Ki gondolná, hogy a Huckleberry Finn kalandjai, a Grimm-mesék, a Búcsú a fegyverektől és a 22-es csapdája is a listán van. Ma sem ritka, hogy állami vagy egyéb szervezetek megnehezítik egy könyv terjesztését. Nálunk a fóliázás az új módszer, amely az iskolai és egyéb könyvtárakat is elriaszthatja a rendeléstől. Budaházy Árpáddal, a kötetet kiadó HVG Könyvek vezetőjével beszélgettünk.