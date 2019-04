Rendeletben tiltották be a hajléktalanságot Dunaszerdahelyen

Kiélezett verseny zajlott a nagyváros megszerzéséért.

Több mint két héttel a március 31-ei török helyhatósági választás után átvette megbízólevelét Isztambul ellenzéki főpolgármestere, a kemalista Köztársasági Néppártot (CHP) képviselő Ekrem Imamoglu. A török metropoliszban 10,5 millió volt a választásra jogosultak száma, így rendkívül kiélezett verseny zajlott a város vezetéséért. Imamoglu a voksok 48,80 százalékát, míg Recep Tayyip Erdogan pártjának,

a kormányzó iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) jelöltje, Binali Yildirim a 48,55 százalékát tudta megszerezni.

A szavazatkülönbség március 31-én közel 25 ezer volt, az AKP azonban szabálytalanságokra hivatkozva fellebbezett az eredmény ellen, és az elmúlt két hétben a metropolisz több kerületében újraszámolták a voksokat. A részleges újraszámlálás szerda hajnalban lezárult, a különbség pedig 13 ezer 781 szavazatra csökkent. Imamoglu a Twitter-fiókján már a választás óta Isztambul főpolgármestereként tüntetette fel magát és folyamatosan követelte a megbízólevél átadását, aminek végül szerdán Isztambul tartomány választási tanácsa adott helyett. A török kormánypárt ugyanakkor kedden „rendkívüli fellebbezés” formájában

a helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítését, valamint a voksolás megismétlését kérelmezte a Legfőbb Választási Tanácsnál (YSK).

Ali Ihsan Yavuz, az AKP elnökhelyettese a sajtónak nyilatkozva kedden elmondta: teljesen világos, hogy a választás során „szervezett szabálytalanságok” történtek. Yavuz példaként említette az adatfeldolgozás „csúsztatásait”, a jogosulatlan állampolgárok voksolását, a hiányszó szavazatokat, valamint a számlálóbizottságok összetételét illető visszaéléseket. A törvény értelmében ahhoz, hogy az YSK megkezdhesse az AKP „rendkívüli fellebbezésének” vizsgálatát, Imamoglunak át kellett vennie a megbízólevelét.

A választás eredménye tehát továbbra sem hivatalos,

azt az YSK-nak kell majd közzétennie. A jelen állás szerint mindazonáltal az AKP másfél évtized után az ankarai mellett az isztambuli főpolgármesteri széket is elveszíteni látszik. Az AKP ezen felül alulmaradt a CHP-vel szemben több másik nagyvárosban is, aminek okát a megfigyelők a romló, 2018 végére recesszióba sodródó gazdasági helyzetben látják. A helyhatósági választás kimenetelét a közvélekedés fokozott jelentőségűnek tartja, miután ez volt az első megmérettetés a tavaly júniusi elnök- és parlamenti választás, majd az elnöki rendszer júliusi életbe lépése óta. Ezen felül Isztambul azért jelképes, mert Erdogan 1994-től maga is volt a metropolisz főpolgármestere és akkoriban alapozta meg népszerűségét.