A vonatszerelvény kisiklott.
A magyar csapat örmény vagy San Marinó‑i ellenféllel csaphat össze.
Az érintett cég közölte, hogy garanciát vállal a vásár nyugodt, biztonságos és zökkenőmentes lebonyolításáért.
A helyszínre mentők is érkeztek, az esetet követően a biztonsági szolgálat beismerte felelősségét.
A kultúra olyan, mint a béke, összeköt - hangoztatta a tárcavezető a magyar kultúra napja alkalmából.
A szlovák nyomozók ugyancsak a 23 évvel ezelőtti leszámolás miatt vonnák felelősségre a tavaly Németországból hazánkba szállított B. Karolt.
Először tagadott, aztán beismerte és bocsánatot kért. Már az egyházi hivatal is vizsgálja az esetet.
Szerdahely hétfőtől vasárnapig, avagy a huszonegyedik század hazafias hangadóinak felkapott fellegvára a szomszédban.
A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya Hélder Cristovaót váltja a kispadon.
A 21 jelen lévő képviselőből 14-en megszavazták a módosítást.
Kilencezer ember énekelte a magyar himnuszt a DAC-Zilina mérkőzés előtt, a helyi tradíció ezúttal tiltakozás is volt az ünneplést tiltó szlovák törvényjavaslat ellen.
2019 a külhoni magyar gyerekek éve lesz – mondta a miniszterelnök a dunaszerdahelyi MOL Akadémia pénteki átadásán. Korábban arról beszélt, tíz éven belül újra kell építeni és be kell népesíteni a Kápát-medencét.
Ünnepélyes keretek között tűzték ki a dunaszerdahelyi és komáromi vasútállomásokon a kétnyelvű táblákat. Dunaszerdahelyen 14.30-kor, Komáromban 16.00 órakor zajlott az esemény, amelyen Bugár Béla, a Híd párt elnöke is részt vett.
Szombaton avatták fel az új, MOL Arénát Dunaszerdahelyen, a Terncsén elleni meccsel. A DAC Aréna díszpáholyában számos közjogi méltóság, politikus, focicsapat-tulajdonos és befolyásos üzletember ült, köztük Orbán Viktor, Hernádi Zsolt Mol-vezér és Rogán Antal rendkívül szerencsés Pasa-parki szomszédja, Csetényi Csaba.
Kedden ismét razziát tartott a rendőrség Dunaszerdahelyen, több személyt, köztük egy rendőrtisztet is letartóztattak – írta a pozsonyi Új Szó.
Felvidéki Vágta néven az idén először lesz a Nemzeti Vágtának szlovákiai előfutama is - jelentették be a szervezők a rendezvény részleteit ismertető sajtótájékoztatójukon a versenynek otthont adó Dunaszerdahelyen (Dunajská Streda) kedden.