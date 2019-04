Már az államtitkár szerint is bántalmazás történt a mozsgói szociális otthonban

Nagy Blanka kortársai szerint elfogadhatatlan a kormánypárti sajtó lejárató hadjárata. Végül az egyik újságíró is bocsánatot kért.

– Ahogy mondta, elég durván hangzott, de amit mondott, abban igaza volt – mondta az egyik kaposvári középiskola diákja, Péter. Előtte hárman is kitértek a válasz elől, amikor arról érdeklődtünk, mit szólnak hozzá, hogy egyik kortársuk jelenleg a kormányhű médiumok első számú céltáblája. Amióta ugyanis Nagy Blanka tavaly decemberben egy kecskeméti ellenzéki tüntetésen kemény – egyebek mellett trágár szavakkal – kirohant a kabinet ellen, a kormánysajtó össztűzébe került. Meggyanúsították például, hogy több tárgyból bukásra áll, hogy rengeteg igazolatlan hiányzást halmozott fel gimnáziumában – ezek miatt több sajtópert is megnyert –, majd a Demokratikus Koalíció hétvégi kampánynyitójáról olyan fotót közöltek róla, amelyen a szoknyája alatti rész is látható.

Péter után már Réka is közlékenyebb volt. A tizenkettedikes lány szerint undorító, amit Nagy Blankával művelnek a kormánypárti sajtóban. – Nekem semmi bajom a kormánnyal, szerintem messze nem olyan rossz a helyzet, mint ahogyan az ellenzék állítja – magyarázta –, de most éppen egy gyereket készítenek ki. Lényegében már úgy kezelik, mint Gyurcsányt. A Noszlopy utcái kávéházsor egyik teraszán üldögélő diáktársaság egyik fele nem is hallott Blankáról, a többiek viszont nemcsak a szoknyás fotót látták, de emlékeztek a decemberi beszédére is. – Simán igaza volt, ha mond egy átlagos beszédet, senki sem emlékezne rá, legfeljebb arra, hogy valami gimnazista szidta az oktatást. Így viszont mindenki tudja, ki ő. Az egyik oldalon népszerű lett, a túloldalon utálják, de biztos, hogy előre tisztában volt vele, hogy így lesz. Ha nem akart volna balhét, nem használt volna ilyen szavakat. Így viszont megcsinálta magának a bajt, viszont a karrierje is sínre került, tuti, hogy érettségi után politikus lesz belőle. Zsófi viszont inkább úgy látta, a kecskeméti gimnazista csak rosszul jöhet ki a dologból. – Rámegy a felvételije erre az egészre, egy év múlva pedig azt sem tudja senki, ki is volt Nagy Blanka – jegyezte meg. – Esélye sincs a profikkal szemben, kicsinálják, örülhet, ha nem lesz maradandó betegsége. Amúgy nagyon durva, hogy így rászálltak, nem is értem, a szülei miért nem őrjöngnek, s perelnek be mindenkit. – Mindig olyan iskolába jártam, ahol szabadon elmondhattam a véleményemet, sőt, kifejezetten ösztönöztek arra, közöljük, ha valami nem tetszik, ha valamivel nem értünk egyet – fogalmazott a tizenhat éves Kincső, aki waldorfos általános iskolába járt, s ilyen szellemiségű középiskolában folytatja jelenleg is tanulmányait. Ő azt mondja, generációjának többsége már nem fél karakánul elmondani az álláspontját, akkor sem, ha ez nem tetszik másoknak. A párbeszéd és a pozitív gondolatok híve vagyok, nem szeretek anélkül ítélkezni, hogy a másik felet ne hallgattam volna meg. Tényleg, komolyan érdekel, mi lakozik annak a fejében vagy szívében, aki így támad egy fiatal lányt, csak azért, mert elmondta a véleményét.