Az egészségtelen táplálkozás is hamarabb öregíti a bőrt

Évente 70 ezren halnak meg Nagy-Britanniában olyan betegségekben, amelyeket a napi hat óránál hosszabb ülés okoz – erre a következtetésre jutottak a Queen’s University és az ulsteri egyetem kutatói.

A hosszú ideig tartó ülés jelentősen emeli az 2-es típusú cukorbetegség (88%), a vastagbélrák (30%), a méhrák (28%) tüdőrák (27%), valamint a szívbetegségek (14%) kialakulásának kockázatát. A korai halál fenyegetése 25 százalékkal nagyobb, mint azoknál, akik kevesebbet ülnek – ezt, a már két évvel korábbi amerikai kutatási eredményt erősítette meg a Journal of Epidemiology and Community-ben megjelent tanulmány. Ez ráadásul csak a munkahelyen való ülést vette figyelmébe, az otthoniakat nem, pedig az is súlyosbító körülmény – írta korábban a Daily Mail alapján a Szeretlek Magyarország

Nehezíti a helyzetet, hogy egyes gyakori tevékenységek, amelyek régebben mozgást igényeltek – el kellett menni vásárolni, moziba, színházba, könyvtárba – ma mind elvégezhetők a számítógép segítségével.

Az emberi szervezet nem mozdulatlanságra van kitalálva, az ülőéletmód túlsúllyal is járhat, de hatással van a hormonokra, az anyagcserére, a koleszterinszintre és az inzulinra, amely a vérben a zsírok és a cukrok szintjét szabályozzák, sőt az agysejtek is lassabban újulnak meg. Több ezer eset tanulmányozása során kiderítették, hogy az ülés által okozott bajokra a munka utáni félórás sportolás megoldás lehet, és a hétvégi aktív pihenés: futás és kerékpározás is ajánlott. Az is kiderült, hogy azok, akik gyerekkorukban sokat ülnek, ezt a szokásukat viszik tovább felnőttkorukban is.

A káros hatások ellensúlyozására óránként fel kellene állni, kicsit járkálni vagy akár bizonyos feladatokat állva is lehetne végezni – ajánlják a kutatók.