„A városokban folyamatosan tolják feléd az elvárásokat: egyél, vegyél, fogyassz, és ha lehet, minél többet. Az élet azonban nem erről szól”

Sokan álmodoznak arról, hogy a városi életet maguk mögött hagyva vidékre költöznek, és a mindennapi rohanást felcserélik a lelki békével. Magfalva négynapos Gyüttment Találkozóján erre volt lehetőség. Előadásokon és egymást tanítva ismerhették meg a résztvevők, milyen kiszakadni a szürke hétköznapokból, és betöltekezni a környezettudatos ökológiai szemlélettel. A szervezők helyi termelőktől szerezték be az élelmiszereket, és minden lépésükkel arra törekedtek, hogy a lehető legkisebb legyen a „gyüttmentek” ökológiai lábnyoma.