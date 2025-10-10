Mindenki szenved, keresi a megoldásokat. Vannak elkötelezett háziorvosok, együtt futnak a betegekkel, együtt főznek, mert érzik, hogy valamit kellene csinálniuk ezen a területen - mondta Sándor János a mezőkövesdi életmódorvoslás konferencián.
Tegnap egész nap kertet építettem egy indiai családnak. Az első olyan hivatalos munkám volt, ahol már én szereztem a megrendelést, én mértem fel a dolgokat, és a kivitelezés is az én munkám volt.
Dinamikusan növekszik a növényi alapú étrendek népszerűsége, egyre több szabadalmat nyújtanak be az élelmiszergyártók is az alternatív fehérjeforrásokra. Vajon élhetnénk-e hús nélkül?
Élsportolóként, sportújságíróként, reklámmenedzserként, íróként és coachként alakította ki az életét Magyarországon, de betegsége új utakra vitte. Az edzői hivatás mellett a tartalomgyártást megtartotta, és létrehozta a Ne pánikolj, sportolj! közösséget. Legújabb kötete az Élj végre magadért! címet viseli. Tamás Ritának határozottan van mondanivalója, amihez tavaly egy nehezebb utat választott: a környezete alapesetben norvégül ért, ami Norvégiában megesik. Nyelvtanárhoz jár, takarítóként dolgozik, az edzőteremben pedig már norvég kuncsaft lesi az instrukcióit.
Eger mellett, egy hegyi házikóban kezdődött, az észak-olaszországi Brescia közelében folytatódott, és ki tudja, egyszer talán egy montanai farmon születnek majd Ny. Checchi Brigitta blogbejegyzései. Az élet a hegyen nevű Facebook-oldal és YouTube-csatorna gazdája egészségről, kétkezi munkáról, földművelésről osztja meg tapasztalatait olvasók ezreivel. Igazi világpolgár, aki mindig magyarnak fogja magát érezni, bár azt is belátja:,ez nem neki való ország.
Nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek Novák Katalin a panasztörvényként ismertté vált törvényjavaslatot. Ebből az állásfoglalásából kiderül, hogy a javaslat egyik legvitatottabb részét kifogásolta a köztársasági elnök.
És nem mellesleg eurómilliárdokat spórolhatnánk az egészségügyben.
Jelentsen ez bármit - ugyanis a törvénytervezet semmiféle kapaszkodót nem ad az értelmezéshez.
Csend. Nyugalom. Szabadság. Általában ezeket a szavakat társítjuk a vidéki élethez a nagyvárosi zajjal, nyüzsgéssel szemben. A kemény munkára, a nehézségekre kevesen gondolnak, pedig ezek ugyanúgy velejárói ennek az életformának.
Sokan álmodoznak arról, hogy a városi életet maguk mögött hagyva vidékre költöznek, és a mindennapi rohanást felcserélik a lelki békével. Magfalva négynapos Gyüttment Találkozóján erre volt lehetőség. Előadásokon és egymást tanítva ismerhették meg a résztvevők, milyen kiszakadni a szürke hétköznapokból, és betöltekezni a környezettudatos ökológiai szemlélettel. A szervezők helyi termelőktől szerezték be az élelmiszereket, és minden lépésükkel arra törekedtek, hogy a lehető legkisebb legyen a „gyüttmentek” ökológiai lábnyoma.
A tsimanék alig jutnak egészségügyi ellátáshoz, viszont sokat mozognak, rostokban gazdag étrendjük zöldségekből, halból és sovány húsból áll. Egy tanulmány szerint az agyuk 70 százalékkal lassabban öregszik, mint a pusztító hatású, modern életmód folytató nyugati populációé.
Fontos az egészséges táplálkozás, a vízivás, a friss levegőn végzett mozgás, a fertőzések tudatos kerülése, az alvás, az elegendő pihenés és a stresszoldás is.
Kifordult magából a világ és kifordította az embereket is. A vékony meghízott, a testesebb lefogyott. De mihez kezdenek magukkal a magyarok az online edzések WC-papír egyensúlyozása és a közös Zoom-kalandok után? Folytatódhat egy egészségesebb élet, vagy lassan mindenki visszatér régi önmagába és a kovászos kenyeret ismét felváltja a kisboltos péksüti?
„Minden szakmának vannak megszállottjai, gondolom, ahogy nézem a gyakorlott, szinte szenvedélyes mozdulatokkal szerelő két férfit.”
A gyógyíthatatlan autoimmun betegséget megfelelő étrenddel és mozgásterápiával akár tünetmentessé is lehet tenni.
Akár ízületi panaszokat is okozhat a gyulladásos bőrbetegség. Számos egyéb betegség előfordulásának kockázatát növeli és általában szorongást, depressziót is eredményez.
Feliratkozott a helyes életmód szempontjai közé a fenntarthatóság. A dietetikus elmondja, hogy ez mit is jelent, és hogyan tehetjük meg.
A dohányhoz hasonló státuszba kerül a cukor a fejlett világban: megtűrik, de kiemelt kockázatként kezelik, és korlátozzák a fogyasztását – egyelőre szelíd eszközökkel.