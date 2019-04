Harmadszor is razziáztak a rendőrök a budapesti szórakozóhelyen, ahonnan a múlt héten 47 embert előállítottak

Nem használt megkülönböztető jelzést, mégis több mint a háromszorosával ment a megengedett legnagyobb sebességnek.

Egy sebességtúllépésért megbüntetett autós az ellene használt rendőrségi bizonyíték segítségével tett feljelentést az őt bemérő rendőr ellen, aki - sziréna nélkül - még nála is gyorsabban hajtott, írja a 24.hu . Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

A traffipaxos autóval egy 30-as sebességkorlátozás tábla mellett 90 kilométer per órás tempóval mértek be egy sofőrt. Az autóst meg is állították, négy büntető pontot és 60 ezer forintos bírságot kapott, amit be is fizetett. Ezután bement a rendőrségre, és kikérte az eljárás teljes dokumentációját, többek között a rendőrautóban elhelyezett sebességmérő-eszköz teljes videofelvételét is. Ebből kiderült, hogy a mérés során a megkülönböztető jelzést nem használó rendőrségi gépkocsi a sebességkorlátozás ellenére jóval gyorsabban száguldott, mint maga a büntetett autós. A felvétel tanúsága szerint a rendőr egy ponton a 97 kilométer per órát is elérte.



Hasonló felvételt tett közzé a rendőrség pár nappal ezelőtt, amikor azzal büszkélkedtek: egy jogosítvány nélkül 226 kilométerrel száguldó fiatalt mértek be . Ezen a felvételen is látszik a mérő rendőrautó sebessége, ami óránként 216 kilométer. Ha a fiatalt bemérő rendőrautó nem használt megkülönböztető jelzést, amikor üldözőbe vette autóját, akkor a dokumentum alapján ő is tehetne feljelentést.

Az Országos Rendőr-főkapitányság egy éve rendelte el a civilnek látszó autók bevetését forgalomellenőrzési feladatokba. Azóta a rendőrök hatósági jelzések nélküli gépkocsikkal a forgalomban elvegyülve ellenőrzik, hogy a többi autós betartja-e a sebességhatárokat.