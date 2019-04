Lejtmenetben a hazai fuvarozók

Nyugodtabban telhetnek az éjszakák a ferihegyi nemzetközi repülőtér környékén élőknek. Legalábbis ezt ígéri a főpolgármester és az innovációs és technológiai miniszter.

Az úgynevezett mélyalvás időszakában tilos lesz használni a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret – jelentette be a szakmai szervezetek bevonásával folytatott egyeztetést követő délelőtti sajtótájékoztatóján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Tarlós István, Budapest főpolgármestere. Éjfél és hajnali 5 óra között csak rendkívüli esetekben lehet majd ettől eltérni, mint például szélsőséges időjárási viszonyok, illetve gépeltérítés, terrorcselekmény, kényszerleszállás miatt, vagy ha a repülőgép fedélzetén előforduló sürgős orvosi ellátásra van szükség. Ezen kívül vizsgálni fogják a hatóságok a 20 -24 óra és az 5-8 óra közötti zajterhelés mértékét is. A zajszint mérését hivatalosan a közlekedési hatóság végzi majd, de a lakóközösségeknek lesz arra lehetőségük, hogy ha nem értenek egyet a hivatalos adatokkal, akkor egyedi vizsgálatot kérjenek. A Népszava kérdésére Palkovics László megemlítette, hogy átlagosan éjszakánként 3 le, illetve felszállást regisztrálnak, de vannak hónapok, amikor egyetlen ilyen eseményre sem kerül sor. Ezt a néhány, a lakosságot zavaró éjszakai repülést is szeretnék nullára redukálni, a vis major helyzeteket kivéve. A miniszter szerint a le és felszállások 70-80 százaléka már most sem Budapest irányából történik, de még így is évente ezernél több érkező és induló gép használja a fővárost is érintő légifolyosókat. Az éjszakai repülési tilalmat még engedélyeznie kell az uniós légügyi hatóságnak is. Az előírást indokolatlanul megszegő, valamint a megengedettnél nagyobb zajszennyezést okozó légitársaságok borsos bírságot szabhat ki a zajvédelmi hatóság, illetve a Budapest Airport (BA). Palkovics László pontos összegeket nem említett.



Tarlós István hozzátette, a befolyt összeget a zaj elleni védelem hatékonyságának növelésére lehet fordítani, mint a zajvédelmi övezeten belül élők számára az ablakszigetelési akció, amelynek segítségével speciális szigetelést rendelhetnek meg. A költségekhez a BA is hozzájárul, melyekből az egyedi zajszintmérésekre is jut forrás. A zaj elleni védelemre és az egyedi mérésekre a támogatás már igényelhető. Tarlós István a Népszava kérdésre elmondta, hogy a ferihegyi nemzetközi repülőteret a városközponttal összekötő kétszer egy sávos úgynevezett gyorsforgalmi út – ami már egy koccanásos baleset után is inkább forgalomlassító út – korszerűsítése, valamint a közvetlen vasúti összeköttetés megteremtése is szerepel a közfejlesztési tanács programjában. A repülőtéri út felújítását a tanács már napirendre is vette és a főpolgármester óvatos megfogalmazása szerint „a következő ciklusban minden valószínűség szerint meg fog történni”. A kötöttpályás összeköttetés esetében két koncepciót vizsgál a kormányzat. Az egyik szerint kizárólag a centrum és a repülőtér között közlekedne egy közvetlen járat, míg a másik elképzelés a repülőtéri járat beillesztése a vasúti menetrendbe. Ez utóbbi bonyolultabb, hiszen alkalmazkodnia kell a MÁV és a légitársaságok menetrendjéhez is. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok hamarosan lezárulnak. Amíg nem dől el, melyik koncepció kap zöld utat, a költségekről egyelőre még nem lehet jóslásokba bocsátkozni – tette hozzá Palkovics László. Bár a tájékoztatón elhangzott, hogy az éjszakai repülésről hozott intézkedés kizárólag szakmai, a lakosság érdekeit szolgálja, és semmilyen politikai háttere nincs, meglepő, hogy az évek óta tartó problémára éppen a május 26-i európai parlamenti és az őszi önkormányzati választások előtt gyorsult fel a kormányzati és a fővárosi egyeztetés és hangzott el konkrét ígéret a határidőkre.