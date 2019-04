Elismerte a Figyelő, hogy nem volt igaz az Ujhelyi házfelújításáról szóló hír

A kormányközeli lap helyreigazítást tett közzé kedden a honlapján.

Egy hónappal az után, hogy a Figyelő Ujhelyi István házának felújításáról írt, most helyreigazítást tettek közzé A lap március 19-én írt arról, hogy a Szeviép finanszírozta az MSZP EP-képviselőjének szőregi házfelújítását több tízmillió forint értékben, most azonban megírták: valótlan volt ez a híresztelés. Egyébként már a címben is arról írnak, hogy a Délmagyar.hu és az annak nyilatkozó Baranyi Sándor miatt írtak meg hamis hírt.A 2010-ben csődbe ment építőipari cég egyik volt tulajdonosa, Baranyi Sándor ugyanis a Délmagyarnak nyilatkozta azt, hogy ők újították fel ingyen a politikus házát. Ujhelyi később egybe is hívta a családi házába az újságírókat, hogy nézzék meg, szó sincs luxusházról, és bemutatta a felújításról kapott számlákat is.