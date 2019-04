Műsorvezetőként tér vissza Juhász Péter

Ha az önkormányzatokon múlik, mégsem lehet elektromos jetskit használni a tavon. A BSZ legutóbbi ülésén ugyanis az érintett települések polgármestereinek többsége ellenezte az engedélyezést.

A magyar fejlesztésű Narke TheElectrojetet gyártó cég a Balatonon is szeretné elterjeszteni három személyes, 380 kilogrammos, 60 lóerős, 55 kilométer/órás sebességre képes járművét, mely hivatalosan nem vízi sporteszköz, hanem kisgéphajó, és fejlesztői szerint újabb vonzerőt jelentene a tó számára. Mint arról a Népszava már tavaly beszámolt , ráadásul egy jogi kiskapunak köszönhetően a jelenlegi szabályoknak is megfelel, ellentétben a jetskivel, mely a belső égésű motorral hajtott kishajókhoz és csónakokhoz hasonlóan ki van tiltva a magyar tóról. Más kérdés, hogy a hatályos törvényben már csak azért sem szerepel az elektrojet, mert amikor a nyolcvanas években megalkották az erre vonatkozó passzust, értelemszerűen senki sem gondolt elektromos járművekre. Az elektrojet engedélyezése ellen komoly civil tiltakozás kezdődött tavaly ősszel: a Nők a Balatonért Egyesület petíciójához sokan csatlakoztak, többek között Bezeréti Katalin, Balatonföldvár korábbi polgármestere is. Az egyesület szerint nem véletlen, hogy a motorcsónakokat is már több mint harminc éve kitiltották a tóról, ugyanis nemcsak balesetveszélyesek, de környezetszennyezőek is, és ugyanez igaz az elektromos jetskire is, hiszen felkavarja a sekély tóban az iszapot, aminek komoly következményei lehetnek. Az ügy a tóparti önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség ülésein is többször felmerült. Szóba került például, hogy módosítani kellene a jogszabályt, hogy az elektrojetre is vonatkozzon, de olyan vélemény is akadt, hogy 15 kilométer/órában kellene maximálni a megengedett sebességet a tavon, ami egyértelműen értelmetlenné tenné az e-jetski bevezetését. Ennek ellenére nemrég a Balatoni Szövetség (BSZ) és a Balatoni Fejlesztési Tanács is (BFT) szabad utat adott az elektrojetnek, egészen pontosan nem léptek fel a bevezetése ellen, így mostanáig úgy tűnt, a nyáron már megjelenhetnek a tavon a járművek. A szövetség legutóbbi ülésén azonban a polgármesterek többsége mégis a tiltás mellett állt ki. – Határozott nemet mondtam – felelte lapunk megkeresésére Galácz György, Balatonmáriafürdő polgármestere. – Egyáltalán nem vagyok maradi, s egyetértek, fejleszteni kell a tó turisztikai vonzerejét, de nem mindegy, hogyan. Az elektrojet nem ide való, főleg nem a déli partra, ahol a sekélyebb víz miatt a parttól több száz méterre is fürdeni lehet, ami komoly balesetveszély, hiszen egy 50-60 kilométerrel száguldó jetskiről nem lehet észrevenni például egy úszót, főként, ha úgy süt a nap. Szerintem a Balaton kicsi egy ilyen teljesítményű járműhöz, személy szerint 5-7 kilométer/órában szabnám meg a maximális sebességet a tavon. Nem csak a polgármesterek ellenzik az elektromos jetskit, úgy tudjuk, a balatoni horgászok egyik szervezete is felszólalt a jármű ellen, arra hivatkozva, hogy a jármű annyira felkavarná a vizet és az iszapot, hogy sérülnének a halak élőhelyei. Döntés azonban nem született a BSZ ülésén, ahol információink szerint nyilvánosan egyetlen polgármester sem állt ki az engedélyezés mellett. Más kérdés, hogy sok településvezető nagyon bírálni sem merte az ötletet, ugyanis attól tartottak, hogy a fejlesztő-terjesztő cég mögött olyan politikai erők állnak, melyek hatással lehetnek falujuk-városuk későbbi támogatására. Így aztán olyan javaslat is elhangzott, hogy csak kijelölt pályán lehessen használni a járműveket, ám végül arról állapodtak meg az ülés résztvevői, hogy a BFT-vel, civilekkel és szakemberekkel közösen döntenek az e-jetski balatoni jövőjéről, s ez alapján javasolják a törvény módosítását.