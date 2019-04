Szijjártó vadul védi Törökországot az EU ellenében

Még azzal sincs gondja, hogy a NATO-tag Törökország orosz légvédelmi rakétarendszert vásárol.

Kritikus hangvételű interjút adott a török Anadolu hírügynökség tudósítójának New Yorkban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kritikusat, de korántsem Törökországgal, sokkal inkább az Európai Unióval és a NATO-val szemben. A befagyott török uniós csatlakozással kapcsolatban például úgy vélte, hogy az Európai Bizottság viselkedése elfogadhatatlan, nem fair, és tisztességtelen. Hozzátette, mivel biztosra vehető, hogy néhány tagállam megvétózná Törökország csatlakozását, szerencsésebb lenne egyfajta stratégiai szövetségben gondolkodni. Azt is egyértelművé tette, hogy hazánk támogatja a törökök uniós vízumkötelezettségének eltörlését. Az uniós bírálatokra reagálva védelmébe vette a törököket, mondván Magyarország is gyakran néz szembe igazságtalan előítéletekkel, és szerinte egyébként sem lehet egyszerre kritizálni valakit és elvárni, hogy megvédjen. Nem szalasztott el odaszúrni Kínával és Oroszországgal kapcsolatban sem. Szerinte ugyanis az unió ezzel kapcsolatban is képmutató, hiszen miközben minket vádolnak túl közeli kapcsolatokkal ezzel a két országgal, más köt velük eurómilliárdos üzleteket. Szijjártó Péternek azzal sem volt gondja, hogy a NATO-tag Törökország orosz S-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárol. Ellenkezőleg, szerinte néhány országnak rossz szokása, hogy az egész világon meg akarják mondani mindenkinek, mit csináljanak, de saját fegyverkezésükről csak a törököknek van joga dönteni. A külügyminiszter azt egyértelműen ellenezte, hogy az Iszlám Állam Szíriában és Irakban elfogott uniós állampolgárságú terroristái visszatérjenek a kontinensre.