Perel Szél Bernadett, hogy kiderítse a fóti gyermekváros államtitokká tett sorsát

A korrupció visszaszorítása érdekében csatlakozzon Magyarország uniós ügyészséghez, ezt szorgalmazza az MSZP-Párbeszéd, amely törvényjavaslatot nyújt be annak érdekében, hogy nyilvánosságra hozzák az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentéseit a magyar hatóságok.

Az elmúlt öt évben 2500 milliárd forint "vándorolt ki" az országból gyanús csatornákon, illetve került "lezsírozott" közbeszerzések segítségével magánzsebekbe, állította a Legfőbb Ügyészség épülete előtt Bangóné Borbély Ildikó. Az MSZP-s képviselő szerint ha 20 ezer forintos bankjegyeket egymásra tesznek, akkor ez az összeg 15 kilométeres tornyot tesz ki, magasabb, mint a Himalája - Polt Péter legfőbb ügyész viszont semmit nem érzékel ebből. Bangóné Borbély Ildikó szerint azonban nemcsak a politikusok és intézmények (például az Európai Ügyészség, amihez a kormány semmiképp nem akar csatlakozni) tehetnek a korrupció visszaszorításáért. A mindennapi korrupció érdekében legalább ennyire fontos, hogy a magyar munkavállalóknak is európai béreket kapjanak, ennek érdekében egységes európai minimális bérre és európai családi pótlékra van szükség.



Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője azt mondta, Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti (EP-) képviselője sikerrel nyújtott be az EP-nek egy jogszabály-tervezetet, amely kötelezni fogja a tagállamokat az OLAF-jelentések nyilvánosságra hozatalára. Annak érdekében, hogy ezzel az uniós szabállyal összhangba hozzák a magyar jogszabályokat, az MSZP-Párbeszéd törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek az OLAF-jelentések nyilvánossága érdekében - mondta. Barabás Richárd naprakész közbeszerzési adatbázis megteremtését, a normatív támogatások emelését is javasolta, illetve azt, hogy csökkentsék azon beruházások számát, amelyek "a betonba öntik a pénzt".