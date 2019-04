Nemi erőszak a háborús övezetekben: Amerika puha, Kína és Oroszország nem hajlandó fellépni

Annyira „könnyített formában” fogadta el a világszervezet Biztonsági Tanácsa a szexuális erőszak elleni küzdelemről szóló határozatot, hogy az már inkább aláássa a nők méltóságát, mintsem védi.

Hiába nevezte mérföldkőnek a konfliktusövezetekben elkövetett szexuális erőszak megfékezésének útján azt az ENSZ Biztonsági Tanácsához (BT) benyújtott határozattervezet a soros elnökséget ellátó Németország külügyminisztere, azt először is az Egyesült Államok nyomására alaposan megnyirbálták, majd a lebutított változatot is Oroszország és Kína tartózkodása mellett fogata el keddi ülésén a testület. Az ülés előtt az előterjesztő Heiko Maas német külügyminiszter és Angelina Jolie amerikai színésznő, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságnak Különmegbízottja a The Washington Postban megjelent közös cikkben szólították fel a nemzetközi közösséget a mielőbbi és hatékony cselekvésre, felhívva a figyelmet a háborús övezetekben dúló szexuális erőszak megfékezésére, az áldozatok szakszerű megsegítésére, az elkövetők megbüntetésére. Hangsúlyosan szorgalmazták a jelenség áldozatközpontú kezelését. A német dpa hírügynökség már a szavazás előtt, diplomáciai forrásokra hivatkozva közölte, hogy az Egyesült Államok vétóval fenyegetőzött, így annak elkerülése végett egy lényegétől megfosztott, „könnyített” változat kerül szavazásra, mert a BT soros elnökségét ellátó Németország nem akarja megkockáztatni a teljes bukást. Washingtoni nyomásra az eredeti tervezetből törölték a nemi erőszak és zaklatás áldozatainak nyújtandó szexuális és reproduktív egészségvédelmi támogatásról szóló passzust. A Trump adminisztráció ezt azért kifogásolta, mert úgy értelmezik, hogy ez a művi terhességmegszakítás hallgatólagos támogatásaként is értelmezhető, az új fehér házi vezetés pedig látványosan abortuszellenes. Oroszország és Kína még ebben a formában sem támogatta a határozatot, igaz, nem is vétózott. Az orosz-kínai álláspont mögött elsősorban ez esetben is a politikai vetélkedés húzódik meg, a két nagyhatalom ellentervezetet terjesztett be. A 15 tagú BT 13 tagja azonban megszavazta. A vitán résztvevő Nadia Murad Nobel-békedíjas iraki jazidi kurd emberi jogi aktivista arra figyelmeztetett, mennyire szükség van a nemzetközi fellépésre, hiszen a konfliktusövezetekben a szexuális erőszakot fegyverként használják, rendszeressé és elterjedtté vált, saját és közössége példáján pedig azt is tudja, hogy ezen cselekmények brutalitása külső szemlélő számára elképzelhetetlen mértékű. Amal Clooney emberi jogi sztárügyvéd, George Clooney amerikai színész felesége azt emelte ki, hogy a konfliktusövezetekben elkövetett szexuális erőszak járványszerűen terjed már, az esetek többségében mégis büntetlenül marad. Az iraki kurd és jazidi nők ellen az Iszlám Állam katonái által elkövetett erőszakért sem vontak felelősségre mindmáig senkit, emlékeztetett Nadia Murad, aki maga is egyike ezeknek az áldozatoknak. Az elfogadott határozat ugyan megpróbál áldozatközpontú lenni, de amint Pramilla Patten, az ENSZ fegyveres konfliktusokban elkövetett szexuális erőszak kérdésével foglalkozó különmegbízottja fogalmazott a The Guardiannak nyilatkozva, a nemi erőszak és zaklatás áldozatainak nyújtandó szexuális és reproduktív egészségvédelmi támogatásról szóló, amerikai nyomásra kivett passzus nélkül igencsak „gyenge”, mert az áldozatok egészségvédelmi támogatásának kérdése alapkérdés, mondhatni kritikus pontja a jelenség kezelésének.