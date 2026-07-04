Még nem tudjuk, mi lesz a sorsunk, de az biztos, hogy egy ideig digitális formában sem készül el a Népszava napilap, csak az online felület marad. Három „ősnépszavás” kollégát kértünk arra, idézzék fel, mit jelent számukra ez a lap, ez a közösség, ez a munka.
A Népszava külpolitikai rovatának szerkesztője, a lap főmunkatársa, a határon túli, a szomszédos országokat, a volt szovjet térséget, Közel-Keletet érintő témák méltán elismert szakértője, akinek nemcsak belföldön, hanem külföldi lapokban is idéznek az írásaiból. Kivételes tájékozottságát jelzi, hogy a kultúra és a sport világában is rendkívüli ismeretekkel rendelkezik. Íráskészsége párját ritkítja.
Annyira „könnyített formában” fogadta el a világszervezet Biztonsági Tanácsa a szexuális erőszak elleni küzdelemről szóló határozatot, hogy az már inkább aláássa a nők méltóságát, mintsem védi.