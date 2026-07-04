„A kulcsszó a befogadás”

Még nem tudjuk, mi lesz a sorsunk, de az biztos, hogy egy ideig digitális formában sem készül el a Népszava napilap, csak az online felület marad. Három „ősnépszavás” kollégát kértünk arra, idézzék fel, mit jelent számukra ez a lap, ez a közösség, ez a munka.