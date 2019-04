Még a bolygó másik oldaláról is érkeznek Ferenc pápa csíksomlyói miséjére

110 ezren regisztráltak, hogy a biztonsági zónából hallhassák az egyházfő szavait, de a szervezők arra biztatják a híveket, regisztráció nélkül is induljanak el nyugodtan.



Több mint 110 ezren regisztráltak Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói szentmiséjére, hogy így részt vehessenek a misén az úgynevezett biztonsági területen, ahova csak a szervezők által megküldött ingyenes belépőjeggyel lehet bejutni. Nagy részük Romániából érkezik, de Magyarországról és a Kárpát-medence más országaiból is jönnek majd vendégek - közölték szerdán a szervezők. A gyulafehérvári érsekség által a pápalátogatásra létrehozott Pontifex.ro oldal szerint április 22-én járt le a regisztrálás határideje. A regisztrációs kérelmek feldolgozása körülbelül még másfél hétig tart.

A legtöbb zarándok, több mint 75 ezer személy csoporttal érkezik, az egyénileg, illetve családosan regisztrálók száma mintegy 34 600 fő. A jelentkezők közt van 362 pap, diakónus és kispap, 161 szerzetesnő és szerzetes, továbbá 95 beteg, mozgáskorlátozott személy.

A zarándokok jelentős része, csaknem 84 ezer személy romániai, köztük lesz mintegy 1300 csángó is. Több mint 25 ezren Magyarországról mennek, de érkeznek majd a Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról. Részvételi szándékot jeleztek távoli országokból is, így például regisztráltak Pakisztánból, Ruandából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Izraelből, Kanadából és Namíbiából is.



A szervezők által szerdán Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatón - amelyről a Maszol.ro hírportál számolt be - Oláh Zoltán kanonok arra buzdította a nem regisztrált híveket, hogy jöjjenek ők is a csíksomlyói hegynyeregbe, hiszen a biztonsági zónán kívül is lesz hely, ahonnan lehet követni a szentmisét.



A római katolikus egyházfő május 31. és június 2. között érkezik Romániába, ahol Bukarest mellett Csíksomlyóra, Jászvásárra és Balázsfalvára is ellátogat.