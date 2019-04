Lift és padlófűtés is lesz a szegedi dómban, 1,7 milliárd forintért

Három hónapig rácsok mögött marad a szír férfi, akit többen már az Iszlám Állam hóhérjaként emlegetnek.

Három hónappal meghosszabbították a Magyarországon elfogott, terrorcselekménnyel gyanúsított szír férfi, F. Hasszán letartóztatását - tájékoztatta Ibolya Tibor fővárosi főügyész szerdán az MTI-t. A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a szír férfi a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezethez köthetően legalább 10 ember kivégzésében vehetett részt. A vehetett a feltételes mód ellenére pontos meghatározás, hiszen az ellentmondásosan nyilatkozó férfi ügyében még csak nyomoznak, hiába beszél a közelgő vádemelésről a jól értesült, kormánypárti Magyar Nemzet.

A hosszabbításról a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája döntött, eleget téve az ügyészi indítványnak. Mint arról lapunk is beszámolt, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség terrorizmus gyanúja miatt, egy kitoloncolás során, március 24-én vette őrizetbe Magyarországon a szír férfit. F. Hasszán a gyanúsítás három éve az Iszlám Állam nemzetközi terrorszervezet tagja, és 2016-ban kivégzésekben vett részt. Erre vonatkozóan azonban eddig csak közvetett bizonyítékok – egy Belgiumban élő védett tanú beszámolója és néhány, rossz minőségű kép állt rendelkezésre, ráadásul információink szerint a tanú csak is hallomásból tud F. Hasszán bűnösségéről. A férfit – mielőtt a terrorgyanú miatt őrizetbe vették volna – embercsempészet és közokirat-hamisítás miatt ítélték felfüggesztett börtönbüntetésre Magyarországon, és ki is utasították az ország területéről.