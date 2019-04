Meghalt Ken Kercheval, Cliff Barnes alakítója a Dallasból

Meghirdette új évadát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar.

A zene kaland!. Ez a mottója a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar 2019–2020-as évadának, derült ki az együttesek szerdai sajtótájékoztatóján. Mint Herboly Domonkostól, a zenekar főigazgatójától megtudtuk, a kalandos utazás, amire hívnak minket, belső útjainkat járja végig, hogy a zene segítségével jobban megérthessük magunkat. Azt, hogy milyen zenék, milyen hangversenyek, milyen előadók teszik ezt lehetővé, Hamar Zsolttól, a Filharmonikusok zeneigazgatójától tudtuk meg, aki mielőtt erre rátért volna, elmondta, az elmúlt évadban sikeres külföldi fellépéseik is voltak, kiemelte a zürichi Tonhalléban adott hangversenyüket, amelyet ritka elismerő kritika fogadott.



Többször voltak Kínában is, és további meghívásuk is van. Az új évadban a zenekar két bérleti sorozatot tart a Müpában, egyet a Zeneakadémián, egyet pedig a Vigadóban. A meghívott vendégművészek közül kiemelte többek közt Sebastian Weigle, Bertrand De Billy karmestereket, Arabella Steinbacher hegedűművészt, de fellép velük Eötvös Péter is, aki saját és szerzeményeit és Liszt művét dirigálja. Rost Andrea kétszer lesz társuk utaztatásunkban, aki elmondta, a sok külföldi fellépés, az utazások után nagyszerű dolog itthon a kiváló ismerős zenészekkel állandó részese lenni a hangversenyéletnek, boldog, hogy ebben a kalandban részt vehet.



Önálló bérleti sorozattal jelentkezik a Nemzeti Énekkar, tehát nem csak oratóriumokban, nagy kórust kívánó zenekari művekben mutatkozhatnak meg, hanem zongorakíséretes és a cappella műveket is énekelhetnek, ezt minden tag fontosnak érzi, erőt, hitet ad nekik. Gondot fordít a zenekar a gyerekek nevelésére is: Úton a zene programjuk során két-három tagú kamaraegyütteseik eljutnak a legkisebb falvakba is, ebben a Symphonia Alapítvány is a segítségükre van, amely kifejezetten arra törekszik, hogy a leghátrányosabb helyzetű gyerekeket ismertesse meg a zenével, nem csak passzív hallgatóként, hanem úgy, hogy az aktívan muzsikálókat tanítják is a művészek.